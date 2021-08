Präsenzunterricht für Berliner Schüler ab Montag

Der Senat schafft endlich Klarheit: Die wegen der Pandemie ausgesetzte Pflicht zur Teilnahme am Unterricht im Klassenraum gilt wieder.

Berlins Schülerinnen und Schüler müssen ab dem kommenden Montag wieder zum Präsenzunterricht in den Schulen antreten. Die während der Corona-Pandemie bis zum Beginn der Sommerferien ausgesetzte Pflicht zur Teilnahme in den Klassenräumen gilt wieder.

Darauf hat Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Dienstag bei der Pressekonferenz zum Schulstart hingewiesen. Zudem herrsche Maskenpflicht für alle. Die Kinder und Jugendlichen sind auch verpflichtet, sich auf das Corona-Virus zu testen. Eine Verweigerung soll nicht toleriert werden. Sollten Eltern ihre Kinder nicht in die Schulen schicken, dann seien das „Fehltage“, so die Senatorin.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Schulstart in Berlin: 6,5 Millionen Schnelltests stehen bereit

In den ersten drei Wochen sollen die Schülerinnen und Schüler jeweils drei Mal getestet werden. Dafür und zur Überprüfung der Lehrkräfte stünden zum Schulstart 6,5 Millionen Schnelltests bereit.Zum Beginn des Schuljahres soll zunächst erhoben werden, welche Lücken der unregelmäßige Unterricht während der Pandemie bei den Kindern und Jugendlichen hinterlassen hat. In den Kernfächern wie Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik sollen Lernstandserhebungen verpflichtend für alle stattfinden.

Um die Lücken dann zu stopfen, bekommen die Schulen Sonderbudgets vom Senat zugewiesen. Dafür hat das Land 30 Millionen Euro vorgesehen, insgesamt stehen für die Lernförderung 44 Millionen Euro bereit.In der ersten Schulwoche soll mit der Impfung der 84.000 Jugendlichen in den Oberstufenzentren begonnen werden, sagte Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz. Dort seien die Jugendlichen über 18 oder zumindest über 16 Jahre alt und könnten mit Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vor Ort geimpft werden.

Für die Oberschulen mit den meist 12- bis 17-Jährigen Schülern sei das Impfen vor Ort aber keine effiziente Lösung, so Matz. Sie sollten lieber in die Impfzentren kommen. Unter 16-Jährige müssten dabei von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.