Flughafen-Tegel-Dinner: 1000 weitere Karten verfügbar

Berlin. Die Nachfrage nach Tickets für das Freedom Dinner auf dem Gelände des ehemaligen Flughafen Tegel war riesig. Nach gut einer Stunde waren am Montagnachmittag alle 2000 Tickets bereits vergeben, berichteten die Veranstalter. Doch nun haben die Berlinerinnen und Berliner doch noch eine Chance, dabei zu sein. Dank einer erweiterten Genehmigung für Großveranstaltungen können die Veranstalter nun noch einmal ein Extra-Kontingent von 1000 Tickets zur Verfügung stellen. Diese sind ab heute, Dienstag, 3. August 2021, ab 16 Uhr verfügbar. Die Registrierung für die kostenfreien Tickets ist unter visitBerlin.de/berlin-freedom-dinner wieder möglich.

Das Freedom Dinner in Tegel wird von Visit Berlin, Berlins Regierendem Bürgermeister, Michael Müller (SPD), Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und der Messe Berlin veranstaltet.

Auch die Berliner Morgenpost verloste zehn Karten verlost. Auch hier war die Nachfrage groß. Insgesamt gingen mehr als 1253

Freedom Dinner mit 2000 Berlinern in Tegel

In wenigen Tagen ist es dann soweit: Am Samstag, 7. August, sind dann nun insgesamt 3000 Berlinerinnen und Berliner eingeladen, in Tegel am Abend „die Freiheit und die Vielfalt der Stadt zu feiern“, so die Veranstalter. Los geht es um 18 Uhr. Um 22 Uhr soll die Veranstaltung enden. Für ein kleines kostenloses Catering sei nach Angaben der Veranstalter gesorgt, eigener Proviant kann aber auch mitgebracht werden.

Ein musikalisches und künstlerisches Begleitprogramm wird von Künstlerinnen und Künstlern aus der Hauptstadtregion gestaltet. Das Ergebnis wird — typisch Berlin — bunt. Von Weltmusik bis Swing werden an dem Sommerabend am ehemaligen Flughafen vielfältige Töne erklingen.

„Mit dem Freedom Dinner in Tegel wollen wir Danke sagen und ein Zeichen setzen und zeigen: Berlin ist zurück! Auch wenn wir uns immer noch an Regeln halten und vorsichtig sein müssen, können wir mit Open-Air-Veranstaltungen wie diesen für die Berlinerinnen und Berliner und unsere Gäste wieder da sein. Das wird ein schöner Abend, auf den ich mich sehr freue“, sagte Müller.