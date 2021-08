Land fördert Kastration herrenloser Katzen

Potsdam. Das Brandenburger Verbraucherschutzministerium unterstützt in den kommenden zwei Jahren Tierheime bei der Kastration freilebender herrenloser Katzen. In jedem Jahr stünden rund 51.000 Euro bereit. Ziel sei, die unkontrollierte Vermehrung zu verhindern, sagte Stefan Heidrich, Tierschutzbeauftragter des Landes, am Dienstag in einer Mitteilung. Kastrationen und Sterilisationen seien derzeit die einzigen tierschutzgerechten Maßnahmen zur mittelfristigen Reduzierung von freilebenden herrenlosen Katzen. Die Eingriffe werden durch Tierärzte im Auftrag von Tierschutzvereinen vorgenommen. 58 Euro pro Katze und 20 Euro pro Kater könnten bewilligt werden.

