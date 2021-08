Fahrradfahrer von Auto angefahren: Schwer verletzt

Berlin. Ein Fahrradfahrer ist in Berlin-Prenzlauer Berg von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 25-Jährige sei am Montagmorgen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Zuvor habe er die Greifswalder Straße auf Höhe des Ernst-Thälmann-Parks von der Mittelinsel aus queren wollen und sei dabei von dem Wagen angefahren worden. Angaben darüber, ob bei dem Unfall auch der 43 Jahre alte Autofahrer verletzt wurde, machte die Polizei nicht.

© dpa-infocom, dpa:210802-99-671366/3