Hochschwangere Frau nach Autounfall im Krankenhaus

Berlin. Nach einem Unfall in Berlin-Hakenfelde ist eine hochschwangere Autofahrerin mit Schmerzen am Bauch ins Krankenhaus gebracht worden. Die im neunten Monat schwangere 35-Jährige sei von einem Parkplatz auf die Rauchstraße eingebogen, dabei sei ihr Wagen mit einem anderen Auto kollidiert, teilte die Polizei am Montag mit. Dessen 61 Jahre alter Fahrer wurde mit Verletzungen an Kopf und Schulter ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Mit im Auto der Frau saßen ihr gleichaltriger Mann und ihre beiden Töchter im Alter von vier und acht Jahren sowie eine Siebenjährige. Mann und Töchter seien unverletzt geblieben, die Siebenjährige mit leichten Schnittverletzungen an der Hand ambulant versorgt worden, hieß es. Die Rauchstraße musste für die Unfallaufnahme am Sonntagabend für fast zwei Stunden gesperrt werden.

