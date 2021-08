Mehr Corona-Neuinfektionen in Brandenburg

Berlin. Das Corona-Virus breitet sich in Brandenburg etwas schneller aus als zuletzt. Im Durchschnitt steckten sich auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen 8,4 Menschen an, wie das Robert Koch-Institut am Montag in Berlin mitteilte. Die so genannte Sieben-Tages-Inzidenz hatte am Montag vor einer Woche noch bei 5,2 gelegen. Brandenburg liegt aber weiter unter dem bundesweiten Durchschnitt, der am Montag mit 17,8 angegeben wurde.

Seit Ausbruch der Seuche haben sich in Brandenburg 109.277 Menschen mit dem Virus angesteckt. 3818 starben an oder mit Covid-19.

