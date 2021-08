Demo-Verbote: Hunderte von Menschen auf der Kurfürstenstraße

Berlin. Eine Menschenansammlung auf der Kurfürstenstraße in Berlin-Tiergarten hat am Sonntagnachmittag den Verkehr blockiert. Mehrere hundert Menschen waren nach Angaben eines dpa-Reporters von der Siegessäule an der Straße des 17. Juni am Breitscheidplatz vorbei zur Kurfürstenstraße gezogen. Auf Transparenten von Gegnern der Corona-Politik standen Parolen wie "Friede, Freiheit, keine Diktatur oder "Kein Test: keine Pandemie". Etliche von ihnen hatten Trommeln oder Trillerpfeifen dabei. Der Verkehr war zum Teil lahmgelegt, immer wieder mussten Autos anhalten und hupten laut. Polizei war dort zunächst kaum zu sehen.

Die Berliner Polizei kündigte zuvor an der Siegessäule an, Wasserwerfer einzusetzen, falls die Menge den Platz nicht verlassen würde. Auf der Straße des 17. Juni, die zum Brandenburger Tor führt, war ursprünglich eine Kundgebung der Initiative "Querdenken 711" mit 22 500 Teilnehmern angemeldet gewesen, die von der Polizei verboten worden war. Die Polizei hatte mit Blick auf den Infektionsschutz mehrere für das Wochenende in Berlin geplante Demonstrationen untersagt. Das Oberverwaltungsgericht hatte das in mehreren Fällen bestätigt.

