Konzert: Sarah Connor live in Berlin 2021 – Was Fans wissen müssen

Sarah Connor ist zurück: Deutschlands größte Pop-Stimme hat im Rahmen ihrer "Herz Kraft Werke"-Sommertour 2021/2022 zahlreiche Open-Air-Konzerte in Deutschland angekündigt und wird auch nach Berlin kommen. Die Sängerin wollte am 15. August 2021 in der Waldbühne Berlin auftreten, aber das Konzert musste verschoben werden. Aktuell versucht der Veranstalter einen Ersatztermin im September zu finden.

Veranstalter arbeitet an Ersatztermin im September

Der Veranstalter des Konzerts wandte sich an die Fans: "Liebe Sarah Connor-Fans, wir arbeiten aktuell mit Hochdruck daran, dass das für den 15.08.21 geplante und leider nicht an diesem Datum stattfindende Konzert von Sarah Connor in der Waldbühne Berlin noch in diesem Sommer – und zwar im September – durchgeführt werden kann und stehen diesbezüglich mit den Berliner Behörden in einem intensiven Austausch. Bitte habt noch ein klein wenig Geduld, wir rechnen täglich mit einer finalen Entscheidung und werden euch dann umgehend über die weiteren Planungen informieren. Vielen Dank für euer Verständnis und eure Geduld."

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen zum Ersatztermin

Wo wird Sarah Connor spielen?

Das Open-Air-Konzert findet in der Waldbühne (Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin) statt. Die Freilichtbühne bietet regulär Platz für etwa 22.000 Zuschauer. Nach aktuellen Auflagen haben etwa 5.000 Besucher unter Berücksichtigung der geltenden Hygiene- und Distanzvorschriften Platz im Stadion.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Für das Konzert von Sarah Connor sind momentan keine Tickets auf der Internetseite der Veranstalter verfügbar. Es kann sich aber lohnen die Internetseite im Blick zu behalten. Mit ein wenig Glück werden weitere Kontingente für den Ersatztermin, dessen Datum noch nicht feststeht, freigegeben.

Wann geht es los?

Achtung: Konzert verschoben. Der Einlass für das am Sonntag (15. August 2021) geplante aber verschobene Konzert hätte um 17 Uhr stattgefunden. Ab 19 Uhr sollte Sarah Connor auftreten. Für den Ersatztermin stehen noch keine Zeiten für Einlass und Konzertbeginn fest.

Welche Songs wird Sarah Connor in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Waldbühnen-Konzert davon abweichen, aber diese Songs spielte Sarah Connor bei ihrem Auftritt 2019 in Leipzig:

Keiner pisst in mein Revier Hör auf deinen Bauch Kleinstadtsymphonie Halt mich Ruiniert Ich wünsch dir Unendlich Happy Birthday to You Mein Jetzt mein Hier Bonnie & Clyde Drachen Unter alten Jacken Whatta Man From Sarah With Love The Impossible Dream (The Quest) I've Got to Use My Imagination As Living to Love You Music Is the Key Bounce From Zero to Hero Schloss aus Glas Das Leben ist schön Flugzeug aus Papier (Für Emmy) Bedingungslos Kommst Du mit ihr Vincent

Zugabe:

Es war gut Deutsches Liebeslied Dank dir Wie schön du bist

Wie wird das Wetter?

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch der Waldbühne?

Die Waldbühne hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Waldbühne.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich am besten zur Waldbühne?

Fans, die das Konzert besuchen wollen, sollten ihren Wagen am besten stehenlassen: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt ist ein alkoholfreies Getränk pro Person in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken und Tasche oder Rucksack bis zu einer Größe von DIN A4 (20x30 Zentimeter). Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist mit entsprechenden Nachweis über den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) möglich. Nicht erlaubt sind Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Sperrige Gegenstände jeglicher Art wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks und ähnliches, Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Waldbühne.

Sarah Connor live in Berlin 2021. Achtung: Termin verschoben. Möglicher Ersatztermin im September wird von den Veranstaltern bekannt gegeben. Infos unter: waldbuehne-berlin.de. Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin