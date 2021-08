S-Bahn-Ausschreibung: Alstom kämpft um Jobs in Hennigsdorf

Berlin. Wie die Zukunft der mehr als 2000 Beschäftigten im Alstom-Werk in Hennigsdorf aussieht, ist ungewiss. Zwar werde in den Standort investiert, beispielsweise in die Digitalisierung, wie der Chef des Zugherstellers, Henri Poupart-Lafarge, im Interview mit der Berliner Morgenpost betonte. Gleichzeitig hänge die Zahl der Beschäftigen unmittelbar vom kommerziellen Erfolg ab, davon, wie viele Aufträge Alstom in den nächsten Jahren erhalte. Explizit wies er auf die aktuelle S-Bahn-Ausschreibung in Berlin hin. „Das ist eine Ausschreibung mit einer absoluten Schlüsselrolle für uns, sie ist entscheidend für unsere Aufstellung in Hennigsdorf, aber auch in Deutschland insgesamt“, sagte er.

Im Vorjahr haben die Länder Berlin und Brandenburg die Nord-Süd-Strecken und die Stadtbahn ausgeschrieben. Es geht für beide Teilnetze um die Fahrzeuglieferung- und instandhaltung sowie den Betrieb und soll einen Gesamtwert von sieben bis elf Millionen Euro umfassen. „Können Sie sich vorstellen, wie viele Stellen ein solcher Kontrakt oder auch ein Teil davon sichern würde?“, betonte der Konzern-Chef. Alstom hatte Anfang des Jahres Bombardier Transportation und damit unter anderem auch das Werk in Hennigsdorf übernommen. Schon zuvor hatte es immer wieder Diskussionen um die Zukunft des Standorts gegeben.

"Besondere Situation für die Beschäftigten"

Absehbar ist, dass Alstom – seit der Übernahme zweitgrößter Zughersteller der Welt – bei der Ausschreibung mit einem Konsortium von S-Bahn Berlin, Siemens und Stadler konkurrieren muss. „Wir bereiten uns sehr ernsthaft vor und wir denken, dass wir ein gutes, konkurrenzfähiges Angebot haben“, so Poupart-Lafarge. Die konkrete Konkurrenzsituation wollte er dagegen nicht kommentieren. Entscheidend sei, dass es einen offenen und fairen Wettbewerb gebe.

Offen ist in Hennigsdorf auch, ob die avisierte Übernahme der Fertigung von Regionalzügen durch das tschechische Unternehmen Skoda Transportation zu einem Abschluss kommt. In dem Bereich sind etwa 200 Mitarbeiter an dem Standort tätig. Man sei in Verhandlungen, bestätigte Poupart-Lafarge. „Aber ob und wann wir in der Sache zu einer Einigung kommen, kann ich leider noch nicht sagen.“ Für die Beschäftigten in Hennigsdorf wie im elsässischen Reichshoffen – auch das dortige Werk wäre wohl von einem Verkauf betroffen – sei das natürlich eine „besondere Situation“, sagte der Vorstandschef.

Für die Entwicklung von Alstom ist Deutschland von großer Bedeutung. „Der deutsche Markt ist mit weitem Abstand der wichtigste Markt für uns“, so Poupart-Lafarge, der auf die Vielfalt von urbanen Bahn-Systemen bis zum Fernverkehr verwies sowie auf die Digitalisierung der Schiene. „Wir wollen definitiv auch hier Verantwortung bei der Verkehrswende übernehmen. Die Budgets dafür bei potenziellen Auftraggebern sind ja fraglos da“, so der Firmenchef.

Um sich durchzusetzen, hält er Innovationen für entscheidend. Alstom setzt dabei auf mit Wasserstoff betriebene Züge, die auch dazu beitragen sollen, die Dieseltechnik abzulösen – noch gibt es Poupart-Lafarge zufolge in Deutschland mehr als 3000 Diesel-Züge. „Aus meiner Sicht gibt es gerade auf Strecken, wo die Züge weiter als 100 Kilometer unterwegs sind, keine andere Option als Wasserstoff.“ Das Tanken dauere lediglich 15 Minuten und mit einer Befüllung könnten die Bahnen etwa 1000 Kilometer fahren. Nachdem die Technik in den vergangenen Jahren auch im Passagierbetrieb getestet wurde, befinden sich die neuen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Züge von Alstom derzeit in der Abnahme durch die Behörden. Der Start des ersten kommerziellen Einsatzes ist für den Februar 2022 geplant, Züge sollen nach Niedersachsen und Hessen geliefert werden.

Und auch in Berlin und Brandenburg sieht der CEO für die Technik Potenzial. „Es gibt ja schon einige Wasserstoffprojekte vor allem in Brandenburg. In der Ausschreibung für die Heidekrautbahn ist ja ausdrücklich Wasserstoffantrieb vorgesehen“, sagte er. Die Heidekrautbahn gehört zu den Projekten des Infrastrukturprojekts i2030, voraussichtlich Ende 2024 werden Züge dort wieder regelmäßig fahren. Die Wasserstofftechnik soll schon vorher in der Region zu erleben sein: Im September, kündigte Poupart-Lafarge an, soll einer der beiden Alstom-Vorserienzüge herkommen.