Konzert: Seeed live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Seeed spielen 2022 drei Konzerte in Berlin. Die für 2021 geplanten Auftritte mussten verschoben werden. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Drei Konzerte: Am 8., 9. und 10. September 2022 spielen Seeed in Berlin.

Waldbühne Seeed live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Seeed sind zurück: Nach ihrer Arena-Tour haben Seeed endlich auch wieder Open Air-Konzerte angekündigt. Am 8., 9. und 10. September 2022 planen die Berliner in der Waldbühne aufzutreten. Im Gepäck hat die Band um Frontmann Peter Fox eine Auswahl ihrer größten Hits wie "Dicken B oben an der Spree", "Aufstehn!" und "Music Monks".

Corona: Ursprüngliche Termine mussten verschoben werden

Die Konzerte in Berlin waren ursprünglich für 17., 18., und 19. September 2020 geplant und wurden zwischenzeitlich auf den 8., 9., und 10. Juli 2021 verschoben. Weil auch diese Termine nicht stattfinden konnten, sind die Ersatztermine jetzt am 8., 9., und 10. Mai 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Aufgrund der unklaren Genehmigungslage müssen Seeed ihre für Juli geplanten Konzerte in der Berliner Waldbühne und in Luxembourg auf das kommende Jahr schieben. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit."

Wo werden Seeed spielen?

Das Open-Air-Konzert findet in der Waldbühne (Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin) statt. Die Freilichtbühne bietet regulär Platz für etwa 22.000 Zuschauer. Nach aktuellen Auflagen haben etwa 5.000 Besucher unter Berücksichtigung der geltenden Hygiene- und Distanzvorschriften Platz im Stadion.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Nein, die drei Konzerte von Seeed sind ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich. Es kann sich aber lohnen die Internetseite im Blick zu behalten. Mit ein wenig Glück werden weitere Kontingente freigegeben.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (8. Mai 2022) um 16 Uhr. Das Konzert beginn um 18 Uhr. Die Auftritte am Freitag und Sonnabend (9. und 10. Mai 2022) beginnen jeweils um 19 Uhr. Der Einlass für diese beiden Konzerte startet um 17 Uhr.

Welche Songs werden Seeed in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihren Waldbühnen-Konzerten davon abweichen, aber diese Songs spielten Seeed bei ihrem Auftritt im November 2019 in München:

Lass Sie Gehn Wonderful Life Lass das Licht an Augenbling Molotov Schwinger Komm in mein Haus Love & Courvoisier G€LD Waiting Waterpumpee Dancehall Caballeros Sie is geladen You & I Schwarz zu Blau Schüttel deinen Speck Same Jam Miss Understanding / Alles neu Music Monks Ding Seeeds Haus

Zugabe:

Immer bei Dir Dickes B Aufstehn!

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch der Waldbühne?

Die Waldbühne hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Waldbühne.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich am besten zur Waldbühne?

Fans, die das Konzert besuchen wollen, sollten ihren Wagen am besten stehenlassen: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt ist ein alkoholfreies Getränk pro Person in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken und Tasche oder Rucksack bis zu einer Größe von DIN A4 (20x30 Zentimeter). Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist mit entsprechenden Nachweis über den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) möglich. Nicht erlaubt sind Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Sperrige Gegenstände jeglicher Art wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks und ähnliches, Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Waldbühne und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Seeed-Konzert.

Seeed live in Berlin 2022, Donnerstag (8. September 2022), Einlass ab 16 Uhr, Konzertbeginn ab 18 Uhr: Freitag (9. September 2022), Einlass ab 17 Uhr, Konzertbeginn ab 19 Uhr; Sonnabend (10. September 2022), Einlass ab 17 Uhr, Konzertbeginn ab 19 Uhr. Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin