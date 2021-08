Konzert: Elton John live in Berlin 2023 – Was Fans wissen müssen

Mercedes-Benz Arena Elton John live in Berlin 2023 – Was Fans wissen müssen

Clubcommission will Partys in Innenräumen statt in Parks

Charity Gala von „Stars in Concert“ am 17. August

Elton John kommt nach Berlin: Am 8., 10. und 11. Mai 2023 wird der britische Superstar im Rahmen seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Abschiedstournee drei Konzerte in der Mercedes-Benz Arena spielen. Im Gepäck hat der Rocketman eine Auswahl seiner größten Hits wie "Don't Let the Sun Go Down on Me" und "Your Song".

Elton John ist einer der meistverkauften Solokünstler aller Zeiten und hält mit "Candle in the Wind" 1997 den Rekord für die meistverkaufte Single. Seine Bühnenauftritte sind legendär. Auf die Shows der "Farewell Yellow Brick Road" freut sich die Poplegende ganz besonders: "Ich kann es wirklich kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen und wieder live für Euch, meine wunderbaren Fans, zu spielen. Eure anhaltende Liebe, Geduld und Unterstützung haut mich immer wieder um.“

Was erwartet die Fans?

Konzertbesucher dürfen sich auf ein audiovisuelles Feuerwerk freuen: Da Elton John bereits 2019 in Kopenhagen als auch in München vor ausverkauftem Haus gespielt hat, konnten Fans und Kritiker einen Vorgeschmack auf die Abschiedstour bekommen. Die Bühneninszenierung nimmt die Zuschauer mit auf eine musikalische und visuelle Reise durch seine 50-jährige Bühnenkarriere - mit nie zuvor gesehenen Fotos und Videos, die zu Elton Johns beliebtesten Songs arrangiert wurden wie etwa "Bennie and the Jets", "Rocket Man", "Tiny Dancer" und "Philadelphia Freedom".

Corona: Ursprüngliche Termine mussten verschoben werden

Die Berlin-Konzerte waren ursprünglich für 2020 am 17., 18. und 20. Oktober geplant und wurden zwischenzeitlich auf den 1., 3. und 4. September 2021 verschoben. Weil auch diese Termine nicht stattfinden konnten, sind die neuen Termine für die drei Konzerte der 8., 10. und 11. Mai 2023.

Elton John bittet um Verständnis für Verschiebung der Konzerte

Elton John wandte sich 2021 an die Fans. Mit diesen Worten warb er um Verständnis: "Liebe Fans, in Zeiten, in denen wir uns langsam aus dieser schrecklichen, weltweiten Pandemie heraus bewegen, sind wir immer noch konfrontiert mit Vorschriften und Beschränkungen, die wir einhalten müssen. So war es notwendig, meine Farewell Yellow Brick Road Tour erneut zu überdenken und einige schwierige Entscheidungen zu treffen."

Mit Blick auf die ausverkauften Konzerte in Deutschland erklärte der Superstar: "Nach den uns vorliegenden Informationen, werden die Veranstaltungsstätten in Deutschland in naher Zukunft nicht mit der vollen Kapazität öffnen dürfen und da die Tickets für meine Shows ausverkauft sind, haben wir die Entscheidung treffen müssen, die Tour zu verschieben. Wir können es kaum erwarten, Euch alle wieder zu sehen und bedanken uns für Eure Liebe und Unterstützung. Bis bald in Deutschland, bleibt gesund und passt auf einander auf! Elton John“

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit."

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Elton John in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Fans sollten sich also beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 141,50 Euro). Premium-Tickets sind ab 225 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet an allen drei Konzertabenden (8., 10. und 11. Mai 2022) gegen 18.00 Uhr. Die Konzerte beginnen jeweils um 20.00 Uhr.

Elton John

Foto: POP-EYE/HEINRICH / imago/POP-EYE

Welche Songs wird Elton John in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinen Konzerten in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Elton John 2020 in Parramatta City in Australien:

Bennie and the Jets All the Girls Love Alice I Guess That's Why They Call It the Blues Border Song Tiny Dancer Philadelphia Freedom Indian Sunset Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time) Take Me to the Pilot Sorry Seems to Be the Hardest Word Someone Saved My Life Tonight Levon Candle in the Wind Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding Burn Down the Mission Daniel Sad Songs (Say So Much) Don't Let the Sun Go Down on Me The Bitch Is Back I'm Still Standing Crocodile Rock Saturday Night's Alright for Fighting

Zugabe:

Your Song Goodbye Yellow Brick Road

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Elton John live in der Mercedes-Benz Arena, Montag, Mittwoch und Donnerstag (8. Mai, 10. Mai und 11. Mai 2023); Einlass jeweils gegen 18 Uhr; Konzertbeginn jeweils um 20 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.