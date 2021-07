Berlin. Eine Radlerin ist im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg vom Gehweg auf die Straße gefahren und von einem Motorrad erfasst worden. Die 37-Jährige stürzte am Freitagnachmittag auf die Fahrbahn und kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 62-jährige Motorradfahrer wurde demnach leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, verließ dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder.

