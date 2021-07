Deshalb werden bei der Polizei keine Dienstunfälle erfasst

Berlin. Wie viele Berliner Polizeibeamte und Feuerwehrleute sich im Dienst verletzten, bleibt ein Geheimnis. „Aufgrund technischer Umstellungen ist eine Gesamterfassung unter einheitlichen Kriterien nicht mehr möglich“, sagte ein Sprecher der Innenverwaltung. Die hatte in der vergangenen Woche auf eine parlamentarische Anfrage bekannt gegeben, dass die Zahlen nur bis 2018 erhoben wurden, dies jedoch nicht begründet.

„Wir sind ehrlich gesagt sprachlos“, kommentiert Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin. „Diese fehlende Wertschätzung und den mituntern sorglosen Umgang mit der Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen mit technischen Umstellungen zu erklären, ist ein starkes Stück.“ So sei es dagegen möglich, Statistiken „für jeden Unsinn zu erstellen“. Die GdP fordert, notfalls jemanden einzustellen, der die Daten händisch erfasst.

Dienstunfälle bei Tarifbeschäftigten werden weiter erfasst

Zahlen für die Tarifbeschäftigten der Polizei, die etwa ein Viertel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausmachen, liegen dagegen weiter vor. Im vergangenen Jahr wurden aus dieser Gruppe 288 Dienstunfälle erfasst – knapp 100 weniger als noch 2019. Dies sei laut des Sprechers der Innenverwaltung weiterhin möglich, da diese Zahlen von der Unfallkasse des Landes erhoben werden.

Aber auch für die Polizeibeamten und Feuerwehrleute erfolge „fortwährend eine interne Erfassung für ausgewählte Themenbereiche“ wie etwa mit Blick auf die Schießstätten, so der Sprecher weiter. Viele Beamte erkrankten in den vergangenen Jahren vermutlich durch giftige Dämpfe, die sich durch mangelhafte Abluftanlagen auf Schießständen sammelten – einige starben sogar. „Langfristig ist geplant die Voraussetzungen für eine automatisierte zentrale Gesamterfassung erneut zu schaffen“, so der Sprecher weiter.