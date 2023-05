Mercedes-Benz Arena Grönemeyer heute live in Berlin: Was Fans wissen müssen

Nach seiner Jubiläumstour, die der Sänger aufgrund einer Corona-Infektion absagen musste, kehrt Herbert Grönemeyer zurück auf die Bühnen der Republik und wird heute (21. Mai 2023) in Berlin auftreten. Hier finden Sie alle wichtigen Fragen und Antworten zum Konzert.

Herbert Grönemeyer – Live 2023: Welche Auftritte sind noch geplant?

Neun Konzerte in den größten Hallen Deutschlands sowie jeweils eine Show in Österreich und der Schweiz stehen auf dem Programm. Der Auftakt zur Tournee "Herbert Grönemeyer – Live 2023" fand am 16. Mai in der Kieler Wunderino Arena statt, den Schlusspunkt setzt am 31. Mai ein Konzert im Züricher Hallenstadion.

Nach seinem Berlin-Auftritt ist Grönemeyer noch in Hannover (22. Mai), Wien (24. Mai), München (25. Mai), Köln (27. Mai), Mannheim (28. Mai) und Stuttgart (30. Mai) zu sehen. Zuvor spielte er Konzerte in Kiel, Hamburg (18. Mai) und Dortmund (19. Mai).

Wo wird Herbert Grönemeyer in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Herbert Grönemeyer - lesen Sie auch:

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Herbert Grönemeyer in der Mercedes-Benz Arena sind laut Eventim-Homepage noch einige Karten ab 60 Euro erhältlich (Stand Sonntag 13 Uhr). Fans sollten sich allerdings beeilen.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag (21. Mai 2023) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Sänger Herbert Grönemeyer.

Foto: Carsten Rehder / dpa

Welche Songs wird Herbert Grönemeyer in Berlin voraussichtlich spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Grönemeyer bei seinem Auftritt in Kiel.

Tau Das ist los Bist du da Sekundenglück Kopf hoch, tanzen Bochum Männer Was soll das Vollmond Eine Tonne Blei Der Schlüssel Doppelherz / Iki Gönlüm Fisch im Netz Musik nur wenn sie laut ist Oh Oh Oh Herzhaft Der Weg Behutsam Deine Hand Mensch Alkohol Turmhoch Angstfrei

Zugabe:

Flugzeuge im Bauch Zeit, dass sich was dreht Bleibt alles anders

2. Zugabe:

Urverlust Halt mich Demo (Letzter Tag)

3. Zugabe:

Mein Lebensstrahlen Land unter Mambo Immerfort

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Herbert Grönemeyer live in der Mercedes-Benz Arena, Sonntag, 21. Mai 2023, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.