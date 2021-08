Konzert: Grönemeyer live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Herbert Grönemeyer spielt am 31. Mai 2022 ein Konzert in der Waldbühne Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Konzert: Am 31. Mai und am 1. Juni 2022 spielt Herbert Grönemeyer zwei Konzerte in Berlin.

Waldbühne Grönemeyer live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Grönemeyer ist zurück: 2002 erschien mit "Mensch" sein elftes Studioalbum. Zum 20. Jahrestag dieses Meilensteins der deutschen Popmusik wird Herbert Grönemeyer mit seiner Band 2022 Stadionshows in Gelsenkirchen, Leipzig und Hamburg spielen und für zwei Open-Air-Konzerte nach Berlin kommen. Fans dürfen sich auf besondere Auftritte freuen, die das Erfolgsalbum "Mensch" gebührend in den Mittelpunkt stellen.

Damals wie heute sprechen die elf Songs des Albums vielen Menschen aus der Seele. Das Album selbst wie auch die Single-Auskopplung des Titelstücks erreichten jeweils Platz 1 der Charts. Insgesamt blieb das Album 95 Wochen lang in der Hitliste und wurde 21 Mal mit Gold ausgezeichnet.

Wo wird Herbert Grönemeyer spielen?

Das Open-Air-Konzert findet in der Waldbühne (Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin) statt. Die Freilichtbühne bietet regulär Platz für etwa 22.000 Zuschauer. Nach aktuellen Auflagen haben etwa 5.000 Besucher unter Berücksichtigung der geltenden Hygiene- und Distanzvorschriften Platz im Stadion.

Begehrter Konzertort: Die Waldbühne ist häufig ausverkauft, so wie hier bei einem Konzert von Schlagersänger Andreas Gabalier

Foto: Paul Zinken / dpa

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja und nein, das Berlin-Konzert von Herbert Grönemeyer in der Waldbühne am Sonntag ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich. Allerdings gibt es für die Zusatzshow am Montag (1. Juni 2022) noch Tickets. Fans sollten sich allerdings beeilen, wenn sie noch zuschlagen wollen. Karten für das Konzert können ab 77,95 Euro (zzgl. Gebühren) im Vorverkauf auf der Internetseite der Veranstalter erworben werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag (31. Mai 2022) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr. Das Zusatzkonzert am Montag (1. Juni 2022) wird bereits um 19.00 Uhr starten und der Einlass entsprechend früher beginnen.

Sänger Herbert Grönemeyer.

Foto: Carsten Rehder / dpa

Welche Songs wird Herbert Grönemeyer in Berlin voraussichtlich spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Waldbühnen-Konzert davon abweichen, aber diese Songs spielte Grönemeyer bei seinem Auftritt 2019 in Basel. In Berlin dürfte Grönemeyer sich stärker auf das Jubiläums-Album "Mensch" beziehen und mehr Songs aus diesem Album spielen.

Sekundenglück Bist du da Kopf hoch, tanzen Steigerlied Bochum Männer Was soll das Vollmond Mein Lebensstrahlen Halt mich Stück vom Himmel Doppelherz Fall der Fälle Mensch Alkohol Bleibt alles anders Der Held Morgen

Zugabe:

Der Weg Flugzeuge im Bauch Musik nur, wenn sie laut ist Land unter Demo (Letzter Tag) Zeit, Dass Sich Was Dreht Warum Immerfort Einmal nur in unserem Leben Kinder an die Macht Der Mond ist aufgegangen

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch der Waldbühne?

Die Waldbühne hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Waldbühne.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich am besten zur Waldbühne?

Fans, die das Konzert besuchen wollen, sollten ihren Wagen am besten stehenlassen: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt ist ein alkoholfreies Getränk pro Person in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken und Tasche oder Rucksack bis zu einer Größe von DIN A4 (20x30 Zentimeter). Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist mit entsprechenden Nachweis über den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) möglich. Nicht erlaubt sind Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Sperrige Gegenstände jeglicher Art wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks und ähnliches, Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Waldbühne und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Grönemeyer-Konzert.

Herbert Grönemeyer live in Berlin 2022, Dienstag, 31. Mai 2022. Einlass ab 18:00 Uhr, Konzertbeginn 20:00 Uhr (Zusatzshow, Mittwoch, 1. Juni 2022. Konzertbeginn: 19. Uhr), Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin