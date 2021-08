Konzert: Björk live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Björk spielt am 17. Juni 2022 ein Konzert in der Waldbühne Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Konzert: Am 18. Juni 2022 spielt Björk in der Waldbühne Berlin

Waldbühne Björk live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Björk kommt für ein Open-Air-Konzert nach Berlin: Nach ihrer bislang aufwändigster Bühnenperformance, "Cornucopia", geht die Sängerin 2022 auf "Björk Orchestral"-Tour. Im Gegensatz zur vorherigen Bühnenproduktion wird sich die Isländerin auf dieser Tour auf die akustischen Streicharrangements ihrer bisherigen Werke konzentrieren und zusammen mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB) unter der Leitung seines Chefdirigenten Vladimir Jurowski auf der Bühne stehen. Fans dürfen sich auf eine exklusive „Unplugged“-Orchester-Show freuen.

Wo wird Björk spielen?

Das Open-Air-Konzert findet in der Waldbühne (Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin) statt. Die Freilichtbühne bietet Platz für etwa 22.000 Zuschauer.

Corona: Ursprüngliche Termine mussten verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 18. Juni 2021 geplant worden. Weil dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist das Konzert auf den 17. Juni 2022 verschoben worden.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin".

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Björk in der Waldbühne sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert können ab 80,11 Euro (zzgl. Gebühren) im Vorverkauf erworben werden. Der offizielle Onlinevorverkauf wird ausschließlich über tickets.de abgewickelt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (17. Juni 2022) um 17.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Björk in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Waldbühnen-Konzert davon abweichen, aber diese Songs spielte Björk bei ihrem Auftritt im Dezember 2019 in Stockholm:

The Gate Utopia Arisen My Senses Show Me Forgiveness Venus as a Boy Claimstaker Isobel Blissing Me Body Memory Hidden Place Mouth's Cradle Features Creatures Courtship Pagan Poetry Losss Sue Me Tabula Rasa

Zugabe:

Future Forever Notget

Wie wird das Wetter?

Wie wird das Wetter?

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch der Waldbühne?

Die Waldbühne hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Waldbühne

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich am besten zur Waldbühne?

Fans, die das Konzert besuchen wollen, sollten ihren Wagen am besten stehenlassen: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt ist ein alkoholfreies Getränk pro Person in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken und Tasche oder Rucksack bis zu einer Größe von DIN A4 (20x30 Zentimeter). Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist mit entsprechenden Nachweis über den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) möglich. Nicht erlaubt sind Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Sperrige Gegenstände jeglicher Art wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks und ähnliches, Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Waldbühne.

Björk live in Berlin 2022, Freitag, 17. Juni 2022, Einlass ab 17:30 Uhr, Konzertbeginn 20:00 Uhr, Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin