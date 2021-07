UEFA veröffentlicht Lostöpfe: Union droht Feyenoord

Berlin. Dem 1. FC Union Berlin droht in den Playoffs zur Conference League ein Duell mit dem niederländischen Traditionsclub Feyenoord Rotterdam. Der Tabellenfünfte der Eredivisie ist der namhafteste Verein unter den verbliebenen acht Teams, die den Eisernen am Montag (14.00 Uhr) für die Ausscheidungsrunde zur Gruppenphase des neuen Europapokalwettbewerbs zugelost werden können. Feyenoord muss allerdings zuvor noch die dritte Qualifikationsrunde gegen den Schweizer Vertreter FC Luzern überstehen.

Weitere mögliche Union-Kontrahenten sind die Sieger der noch ausstehenden Quali-Duelle zwischen KuPS Koupio (Finnland) gegen FC Astana (Kasachstan), Bohemians Dublin (Irland) gegen PAOK Saloniki (Griechenland) sowie FK Riga (Lettland) gegen KAA Gent (Belgien). Das geht aus den von der UEFA veröffentlichten Losgruppen mit gesetzten und ungesetzten Mannschaften hervor.

Union Berlin hatte sich als Tabellensiebter der Fußball-Bundesliga für die Conference League qualifiziert. Die Playoff-Spiele finden am 19. und 26. August statt. Ihr Heimspiel werden die Eisernen im Berliner Olympiastadion austragen, da das Stadion an der Alten Försterei nicht die UEFA-Vorgaben für Sitzplatzkapazitäten erfüllt.

Die Sieger der insgesamt 22 Playoff-Duelle qualifizieren sich wie zehn Verlierer-Teams aus den Playoffs zur Europa League für die Gruppenphase der Conference League, die am 16. September beginnt. Der Premierensieger des Wettbewerbs wird im Endspiel am 25. Mai 2022 in Albaniens Hauptstadt Tirana gekürt.

