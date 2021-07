Wie können innovative Mobilitätslösungen für alle aussehen?

Das Angebot an Fortbewegungsmitteln in Berlin ist groß. Derzeit wird der öffentliche Personennahverkehr seltener genutzt. Wie dieser attraktiver gestaltet werden kann, darüber haben Experten aus Politik und Wirtschaft diskutiert.

Berlin. Die Hauptstadt samt Speckgürtel wachsen immer weiter, nahezu täglich sind mehr Menschen auf Berlins Straßen unterwegs. Nicht selten kommt es zu chaotischen Zuständen, wenn Pkw, Radfahrer und Fußgänger aufeinander prallen. Um das Chaos beseitigen zu können, müssen Verkehrsträger stärker miteinander verknüpft werden, um passgenaue, bedarfsorientierte Mobilitätsangebote für die Stadt und ihr Umland bereitstellen zu können. Wie das aussehen kann, haben Vertreter aus Politik und Wirtschaft bei der digitalen Veranstaltung von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Kooperation mit der Berliner Morgenpost erläutert.

Unter dem Titel „Innovative Mobilitätslösungen für alle“ haben diskutiert Oliver Friederici (Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz sowie verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus), Michael Rothe (Vorstandsvorsitzender verkehrspolitischer Informationsverein (VIV)), Henner Schmidt (Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz sowie Sprecher für Infrastruktur und Umwelt der Fraktion der Freien Demokraten im Abgeordnetenhaus), Hermann Waldner (Gründer von taxi.eu) und Stephan Wilhelm (Bündnis Schiene Berlin-Brandenburg (BSBB)). Moderiert wurde das Expertenforum von Jessica Hanack, Verkehrsexpertin bei der Berliner Morgenpost.

Öffentlicher Personennahverkehr

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs verändert, das zeigt auch eine Frage an die Zuschauer. Deutlich weniger nutzen den Personennahverkehr, so die Antwort. Nach Angaben von Oliver Friederici kann die Attraktivität nur gesteigert werden, indem Prioritäten gesetzt werden. „Derzeit ist der Senat nicht in der Lage Bauvorhaben parallel laufen zu lassen. Wenn man keine eigenen Leute hat, muss man sich Planungsbüros hinzuziehen“, sagt er. Michael Rothe fügt hinzu, dass schneller gehandelt werden müsse. Es könnte nicht nur ständig Prüfaufträge geben, es müsse auch mal eine Entscheidung getroffen werden. Genau diese würde zu lange dauern.

Schnell umsetzbar wären nach Meinung von Henner Schmidt, eine eingleisige Bahnstrecke in eine zweigleisige zu erweitern. Auch Park&Ride-Plätze müssten in Brandenburg mehr etabliert werden, sagt Friederici. „Brandenburg würde gerne Park&Ride-Plätze errichten, Berlin aber nicht, es gibt schlicht keine Aktivität.“ So könne der Pendlerstrom nicht reduziert werden. Stephan Wilhelm ist sich sicher, dass sich das Mobilitätsverhalten mit Blick in die Zukunft verändern wird. Viele werden weiter im Homeoffice bleiben, noch mehr Menschen ins Umland ziehen. Die Politik müsse unter anderem mit einem Tarifausbau reagieren. Auch das, sagt Wilhelm, ließe sich schnell umsetzen.

Sharing-Mobilität

Rufbus, Auto, E-Scooter, Roller, Fahrrad – in der Hauptstadt gibt es viele alternative Fortbewegungsmöglichkeiten zum öffentlichen Nahverkehr. Dieses Netz müsse wesentlich mehr ausgebreitet werden, findet Michael Rothe. „Rufbusse könnte man viel schneller verbreiten, besonders in den Außenbezirken. Das wäre auch wirtschaftlicher, als teilweise fast leere Busse zur späten Abendstunde fahren zu lassen.“ Auch Henner Schmidt befürwortet den Einsatz von mehr Rufbussen, regt auch an, die Taxiwirtschaft mehr mit einzubeziehen.

Bei Jelbi kann bereits ein Taxi gebucht werden, allerdings würde dieses Angebot noch verhalten angenommen werden, sagt Hermann Waldner. „Natürlich sind Sharing-Angebote eine Konkurrenz zum Taxi, aber moderne Verkehrsformen müssen sein. Ein Taxi kann auch mehrere Menschen einsammeln und nach und nach zu den gewünschten Orten bringen“, sagt Waldner, der sich Festpreise für Taxifahrten wünscht, um die Nutzung attraktiver zu machen.

„Es könnten schnell kleine Dinge realisiert werden. Ich denke da an Fahrradparkhäuser. Viele Menschen haben ein teures E-Bike, das aber niemand ungeschützt am Bahnhof stehen lassen möchte“, sagt Stephan Wilhelm. Wenn es Schließfächer gebe, ist er sich sicher, würden mehr Menschen mit den Rad zum Bahnhof fahren.

Fußverkehr

Knapp 44 Prozent der Teilnehmer der digitalen Veranstaltung fühlen sich als Fußgänger in Berlin sicher, 31 Prozent eher sicher. Ein Zeichen für Oliver Friederici, mehr Energie seitens des Senats in den barrierefreien Ausbau zu investieren wie abgesenkte Bordsteine. Er wünscht sich aber auch längere Grünphasen für Fußgänger und Mittelinseln, um eine Straße einfacherer überqueren zu können. Jede Straße und jede Kreuzung müsse einzeln betrachtet werden. Wichtig sei ein ausgewogenes Angebot. Als Beispiel nennt er die Friedrichstraße, die nicht mehr sei als eine Schnellstraße für Radfahrer. „Viele Menschen fahren aber auch mit dem Auto zum Einkaufen. Die bleiben dann aus, den Geschäften fehlen die Kunden und müssen schließen“, sagt Friederici.

Einige Zuschauer machen auf ein enormes Konfliktpotenzial aufmerksam. Und das zwischen Radfahrern und Menschen, die an Haltestellen aus Bussen aussteigen – beide Seiten prallen oft aufeinander. Sicher ließe sich auch das baulich beheben, Michael Rothe appelliert hier aber auch an gegenseitige Rücksicht und Respekt. Man müsse nicht immer auf sein Recht beharren.