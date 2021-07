Turbine Potsdam gewinnt Test gegen St. Pölten 2:0

Haus/Potsdam. Turbine Potsdam hat in der Saisonvorbereitung den zweiten Sieg errungen. Der Frauenfußball-Bundesligist gewann am Donnerstag im Rahmen des Trainingslagers in Haus (Österreich) gegen den SKN St. Pölten mit 2:0 (0:0).

Die Treffer für das Team von Trainer Sofian Chahed gegen den österreichischen Meister erzielten Sara Holmgaard (60.) und nach einem Konter in der Schlussphase Dina Orschmann (89.).

In der ersten Hälfte entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, nach der Pause agierte Turbine dann aggressiver und verdiente sich so den Testspielerfolg. Zum Abschluss des zweiwöchigen Trainingscamps in der Steiermark nimmt Turbine noch an der gutbesetzten Kaif-Trophy in Leoben teil. Die Potsdamerinnen treffen dort in der Vorrunde auf Austria Wien (5. August/17.00 Uhr) und Benfica Lissabon (6. August, 17.00 Uhr). Am 8. August würden dann das Spiel um Platz 3 oder das Finale folgen. Weitere Teilnehmer sind Real Madrid, Sparta Prag und Celtic Glasgow.

