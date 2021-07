Preise deutlich höher als vor einem Jahr

Berlin. Für Berliner und Brandenburger ist das Leben deutlich teurer als vor einem Jahr. In Berlin lagen die Verbraucherpreise im Juli 3,4 Prozent über dem Vorjahreswert und in Brandenburg 4,3 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Wesentlicher Grund für den ungewöhnlich starken Anstieg ist vor allem, dass zum Juli 2020 die Mehrwertsteuer vorübergehend gesenkt wurde. So wollte der Bund durch günstigere Preise in der Corona-Krise die Wirtschaft in Gang halten. Seit Januar gelten wieder weitgehend die alten Steuersätze. Hinzu kommt, dass Heizöl, Gas und Tanken sowie Lebensmittel teurer geworden sind.

