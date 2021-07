Zwei Autobrände in Berlin

Berlin. In Berlin haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Fahrzeuge gebrannt. Zunächst habe ein Auto im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg in der Liviusstraße gebrannt, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Eine Brandstiftung konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittle in alle Richtungen. Ein zweites Auto habe kurz darauf in der Ibsenstraße in Prenzlauer Berg gebrannt. In diesem Fall geht die Polizei von Brandstiftung aus, hieß es.

