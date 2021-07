Airbnb: Berliner Linke will „Klagefonds“

Touristen in Friedrichshain (Archivbild)

Ferienwohnungen Berliner Linke will „Klagefonds“ gegen Airbnb

Berlin. Der Berliner Abgeordneten Katalin Gennburg (Linke) gehen die im Kampf gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum durch die Online-Plattform Airbnb eingeleiteten Schritte der rot-rot-grünen Koalition nicht weit genug. „Die Plattform muss für ihre Inhalte haftbar gemacht werden“, fordert die Linken-Politikerin. Unter dem Titel „Gemütliches Loft mit Aussicht auf Verdrängung – Wie die Vermietungsplattform Airbnb die Stadt Berlin verändert“ hat die Abgeordnete am Mittwoch eine Publikation vorgelegt. Darin fordert sie unter anderem einen „Klagefonds“ gegen Airbnb.

Berlin hatte bereits 2014 ein Zweckentfremdungsgesetz verabschiedet, das 2018 noch einmal verschärft wurde. Seitdem müssen sich Anbieter von Home-sharing-Wohnungen beim Bezirksamt registrieren und eine Genehmigung beantragen. Allerdings halten sich viele Anbieter nicht an die Regel: Nach Schätzungen haben von den rund 13.000 Airbnb-Angeboten in der Hauptstadt

85 Prozent keine Registriernummer.

Klagefonds soll mit 15 Millionen Euro ausgestattet werden

Airbnb decke Gesetzesverstöße und Steuervermeidung gewerblicher Anbieter, indem der Konzern sich weigere, mit den Behörden zu kooperieren, sagt Gennburg. Da die juristische Auseinandersetzung mit einem milliardenschweren Unternehmen die Finanzmöglichkeiten von Kommunen schnell übersteige, müsse dies unter anderem durch Mittelzuweisungen auf Landesebene flankiert werden. „Dazu braucht es Klagefonds, die Mittel bereitstellen, um gegen den Konzern in Gerichtsverfahren gegebenenfalls mehrere Instanzen auch finanziell durchzustehen“, fordert sie. „Wir sollten das Stadtmarketing abschaffen und die dafür bereitgestellten 15 Millionen Euro in den Klagefonds fließen lassen“, schlägt Gennburg vor.

Auch der Berliner Senat hat das Problem erkannt und deshalb im Mai eine erneute Verschärfung beschlossen. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem die Pflicht vor, die Registriernummer bei jedem Angebot öffentlich sichtbar anzugeben. Internetportale und Printmedien, die Anzeigen für Ferienwohnungen veröffentlichen, werden verpflichtet, keinerlei Angebot ohne eine solche Nummer zu veröffentlichen. „Die Koalition hat beschlossen, den Gesetzentwurf auf die nächste Tagesordnung, am 18. August, zu setzen und abzustimmen“, so Katrin Dietl, Sprecherin von Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke). Danach finde die zweite Lesung im Abgeordnetenhaus statt und könne dann beschlossen werden.

Tatsächlich führen Berliner Bezirke derzeit mehrere Klagen wegen des Verdachts verbotenen Zweckentfremdung gegen Airbnb. Und das durchaus erfolgreich: Das Verwaltungsgericht Berlin hat in einem Urteil vom Juni (Az. 6 K 90/20) die Internetplattform verurteilt, Daten der Anbieter an das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg herauszugeben. Airbnb hatte dies unter anderem mit dem Argument verweigert, das Auskunftsverlangen verstoße gegen europarechtliche Vorgaben sowie irisches Datenschutzrecht. Airbnb hat seinen Firmensitz in Dublin. Die Verwaltungsrichter haben Berufung gegen das Urteil zugelassen, die Entscheidung ist daher noch nicht rechtskräftig.

Airbnb pocht weiter auf Datenschutz

„Airbnb nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst und wir wollen mit dem Land Berlin den Bezirken zusammenarbeiten, um es den Berlinerinnen und Berlinern zu ermöglichen, ihr Zuhause zu teilen“, so das Unternehmen auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Und verweist darauf, dass der Bezirk nur teilweise Erfolg hatte: „Wir begrüßen, dass das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg seinen Bescheid weitgehend zurückgenommen hat – von 600 auf rund 30 betroffene Gastgeber – denn das Auskunftsersuchen war überwiegend rechtswidrig, wie auch die Entscheidung des Verwaltungsgerichts bestätigt“, so die Sprecherin des Unternehmens. Der bayerische Verwaltungsgerichtshof habe 2019 und kürzlich noch einmal bestätigt, dass diese Art der massenhafte Abfrage persönlicher Nutzerdaten verfassungswidrig sei: „Wir nehmen die Entscheidung daher zur Kenntnis und werden eventuell weitere Schritte prüfen.”

Ganz wirkungslos ist das Berliner Zweckentfremdungsgesetz jedoch nicht geblieben: Seit 2014 bis zum Stichtag 31. März 2021 hätten insgesamt 15.703 Wohnungen dem Mietenmarkt wieder zugeführt werden können. Davon seien 5729 Ferienwohnungen gewesen. Insgesamt wurden aufgrund von Verstößen gegen das Gesetz Bußgelder in Höhe von rund sechs Millionen Euro verhängt, teilt die Stadtentwicklungsverwaltung mit.