Wildschwein vom Teufelssee als Figur für Modelleisenbahn

Den Wildschweinalarm am Teufelssee in Berlin-Grunewald hat die Modellbaufirma Busch zu einem "Action-Set" verarbeitet.

Berlin/Viernheim. Das Wildschwein vom Teufelssee in Berlin ist längst legendär. Im Sommer 2020 tauchte ein Foto auf, wie ein nackter Mann am Teufelssee ein Wildschwein mit seinen beiden Frischlingen verfolgt, das ihm eine gelbe Plastiktüte entwendet hatte, samt Laptop.

Derk Ehlert von der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt sprach damals von einer interessanten Begegnung, die es in der Hauptstadt in nicht ganz so kurioser Form immer wieder gebe. Da sich die beliebte Badestelle am Teufelssee mitten im Wald befinde, sei es nicht verwunderlich, dass sich Mensch und Tier dort begegnen. „Wenn Menschen Essen mit an den See bringen, können die Tiere das aus 1000 Meter Entfernung riechen.“ Das Foto von der „Klau-Sau“ ging via Internet um die Welt und sorgte überall für Lacher.

Wildschwein vom Teufelssee als „Action Set“ für die Modelleisenbahn-Anlage

Das Foto ging um die Welt: Der nackte Mann verfolgt im August 2020 das Wildschwein, das die gelbe Plastiktüte im Maul hat und die beiden Frischlinge.

Foto: ADELE LANDAUER / AFP

Jetzt hat es das freche Wildschwein in die Modelleisenbahn-Welt geschafft. Das Modell H07948 „Wildschweinalarm“ gibt es bei der Firma Busch im hessischen Viernheim für 13,99 Euro – als „Action Set für die realistische Belebung Ihrer Modellwelt“, so die Beschreibung. Zuerst hatten „BZ“ und „rbb“ berichtet. Es beinhaltet einen nackten laufenden Mann, die flüchtende „Klau-Sau“ mit dem Corpus Delicti im Maul und zwei Luftmatratzen.

„Unser großes Thema in diesem Jahr ist der Wald“, sagt Busch-Projektmanager Jürgen Hohenadel, „da passte die Szene natürlich hervorragend“. Inzwischen werden die Modelle zwar längst nicht mehr von Hand aus Holz geschnitzt, von denen dann eine Abdruckform gewonnen wird, sondern am 3-D-Drucker hergestellt. „Doch von Hand wird immer noch jedes Modell bemalt“, so Hohenadel weiter. Die neuen Acition-Sets würden in der Modellbauer-Szene immer schon händeringend erwartet. Insofern sei er sicher, dass der „Wildschweinalarm Teufelssee“ ein echter Verkaufsschlager werde.

Was aus der „kriminellen“ Wildsau inzwischen geworden ist, bleibt ungewiss. Wie Badegäste der „BZ“ berichteten, sei die Bache dieses Jahr noch nicht wieder aufgetaucht. In Berlin seien zahlreiche Wildschweine wegen der Afrikanischen Schweinepest getötet worden, darunter möglicherweise auch die „Klau-Sau“.

Hetzjagd auf die andere Art, der nackte Badegast bei der Verfolgung der Wildschweinmutter mit ihren Frischlingen.

Foto: ADELE LANDAUER / AFP

Nach dem Vorfall hatte es eine Diskussion mit Tierschützern gegeben. Eine Initiative sammelte Tausende Unterschriften, die um Gnade für die Wildsau baten. Ob die Bache noch immer im Grunewald lebt oder inzwischen getötet wurde, bleibt unklar. Für den Mann übrigens ging die Sache damals wohl gut aus: Das Wildschwein soll seine Beute im Wald fallen gelassen haben.