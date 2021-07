Berliner Polizei: Drei Beamte bei Autounfall verletzt

Berlin. Bei einem Autounfall im Berliner Nordwesten sind nach Angaben der Polizei drei Einsatzkräfte verletzt worden, zwei davon schwer. Sie waren am Dienstag in einem zivilen Einsatzfahrzeug in der Nähe der Zitadelle Spandau unterwegs. Das Auto habe die Spur gewechselt und sei mit einem anderen Wagen zusammengestoßen, der "verkehrsbedingt" gewartet habe, teilte die Polizei mit.

Zwei Polizisten wurden demnach schwer am Kopf verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Eine Polizistin auf der Rückbank sei leicht verletzt worden, schilderte die Polizei ihre Sicht auf den Unfall. Der Fahrer des anderen Wagens sei unverletzt geblieben.

© dpa-infocom, dpa:210727-99-563698/2