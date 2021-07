Das Wirken des Gerichtsmediziners Otto Prokop

Berlin. Von Mordwaffen über alte Kameras zur Spurensicherung bis hin zu verschiedensten Polizeiuniformen. „Die Gerichtsmedizin und die Polizei gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille“, sagte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik bei der Eröffnung der Sonderausstellung zum renommierten Gerichtsmediziner Otto Prokop am Dienstagmittag im Polizeipräsidium am Platz der Luftbrücke in Tempelhof. Dabei lobte Slowik in ihrer Rede das Engagement von Prokop und seinen „faszinierenden“ Lebensweg. „Otto Prokop war eine herausragende Koryphäe der Rechtsmedizin“, so Slowik. „Vorbilder wie er motivieren.“

Otto Gerhard Prokop war ein österreichisch-deutscher Gerichtsmediziner, der einen wichtigen und international beachteten Einfluss auf die Forschungspolitik in der DDR hatte. Durch sein Wirken als Wissenschaftler und Hochschullehrer und Leiter des Ostberliner Institutes führte Prokop die deutsche Gerichtsmedizin zu nationaler und internationaler Anerkennung. Als überzeugter Naturwissenschaftler machte er sein Fach nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs in Berlin wieder groß. „Immer wieder lenkte Prokop den Blick unter die Haut“, ergänzte Sven Hartwig vom Institut für Rechtsmedizin der Charité. Politisch hielt er sich stets auf Distanz, die gesellschaftlichen Verhältnisse trug er jedoch loyal mit.

Ausstellung noch bis zum 30. September

Auch das wird in der Ausstellung aufgegriffen. „Es geht uns auch um den kritischen Blick auf Prokop“, erklärt der Kurator Rainer Herrn. So belegt etwa eine Unterschrift von Prokop auf einem Dokument in der Ausstellung, dass der Gerichtsmediziner den Mauerbau begrüßte.

Darüber hinaus erzählt die Ausstellung in insgesamt fünf Kapiteln Prokops Lebensweg und seinen Alltag. Anschauliche Infotafeln, alte Zeitungsartikel und weitere Dokumente erzählen etwa von seinem Alltag in der Gerichtsmedizin oder Prokops Wirken in der Forschung.

Die Sonderausstellung kann noch bis zum 30. September 2021 kostenfrei von montags bis mittwochs, jeweils von 9 bis 15 Uhr besichtigt werden.