Auto rammt Campingwagen-Gespann: Drei Schwerverletzte

Neubrandenburg. Bei einem Unfall auf der Autobahn 20 bei Neubrandenburg sind am Dienstag drei Menschen schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, fuhr ein betrunkener Fahrer mit einem Auto auf einen Geländewagen mit Wohnanhänger auf. Der Unfall ereignete sich zwischen den Abfahrten Neubrandenburg-Nord und Neubrandenburg-Ost. Die A20 war anschließend drei Stunden in Richtung Kreuz Uckermark und nach Berlin gesperrt.

Das Wohnwagen-Gespann eines Berliners geriet laut Polizei ins Schlingern, der Anhänger riss ab, prallte gegen die mittlere Schutzplanke und blieb liegen. Das Zugfahrzeug überschlug sich und landete in großer Entfernung auf einem Acker. Der 49-jährige Fahrer des auffahrenden Autos kam per Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik. Bei ihm wurden 1,4 Promille Atemalkohol gemessen.

Der 55-jährige Fahrer des Zugfahrzeuges und seine 53-jährige Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen in eine weitere Klinik. Der Sachschaden wurde bisher auf 65 000 Euro geschätzt. Die Ursache für das Auffahren werde noch untersucht.

© dpa-infocom, dpa:210727-99-560292/5