Jarasch befindet sich momentan im Wahlkampf, um in der nächsten Wahlperiode in das Rote Rathaus einziehen zu dürfen. Sie wäre die erste Frau und die erste Person der Grünen, die diese Amt bekleiden würde.

„N-Wort“-Debatte Bettina Jarasch nimmt Annalena Baerbock in Schutz

Berlin. Die Spitzenkandidatin der Grünen um das Amt der Regierenden Bürgermeisterin, Bettina Jarasch, hat die Grünen-Kanzlerkandidatin in der „N-Wort“-Debatte in Schutz genommen. „Wenn Sprache sich verändert, dann macht man Fehler. Das ist nicht schlimm. Dann benutzt man ein Wort, dass man heute nicht mehr verwendet, wird darauf hingewiesen und sagt: Alles klar, danke für den Hinweis, mache ich beim nächsten Mal anders“, sagte Jarasch auf Anfrage der Berliner Morgenpost.

Der Anlass: Annalena Baerbock verwendete kürzlich in einem Interview mit dem Zentralrat der Juden das „N-Wort“ und wurde stark dafür kritisiert. Sie wisse um die Bedeutung des Wortes und welche Verletzungen Schwarze Menschen aufgrund dessen erlitten haben, heißt es in ihrer anschließenden Entschuldigung auf Twitter.

In dem Interview sprach Baerbock über Antisemitismus und Rassismus. Sie erzählte eine Geschichte über einen Jungen aus ihrem persönlichen Umfeld, der mit dem Begriff konfrontiert wurde. „Leider habe ich in der Aufzeichnung des Interviews in der emotionalen Beschreibung dieses unsäglichen Vorfalls das Wort zitiert und damit selbst reproduziert“, schreibt Baerbock.

Jarasch wünscht sich gelasseneren Umgang mit Sprache

„Ich stelle fest, dass der Umgang mit einer vielfältigen Gesellschaft auch einen Umgang mit einer vielfältigen Sprache bedeutet. Das gehört dazu. Es gibt mehr sichtbare Unterschiede, Sprache verändert sich dadurch“, erklärt Bettina Jarasch. Man müsse jedoch sensibler mit Sprache umgehen, sagt sie. „Ich merke auch, dass das ein Spaltungsthema ist. [...] Eigentlich bringt mich die Debatte, so sehr es mich auch irritiert, dass die Leute so moralisch und so aufgeregt und viel Empörung da mitspielt, zu dem Wunsch, einen gelasseneren Umgang mit dem Thema zu haben.“

Die Bewerberin auf das Berliner Bürgermeisteramt beobachte weiter eine „wahnsinnige Aufregung“ auf beiden Seiten, wenn es um sensible Sprache geht. „Entweder den Versuch, um Gottes Willen keine Fehler zu machen, obwohl Fehler zu machen dazugehört. Auf der anderen Seite der Irrglaube, dass die persönliche Freiheit davon abhängt, Worte sagen zu dürfen, die andere verletzten. Auch das finde ich verrückt. [...] Diese ganzen Debatten werden mit zu viel Schaum vor dem Mund und wechselseitiger Empörung geführt.“ Sie hingegen halte es aus, wenn sich Menschen an ihr abarbeiten würden und es zu Konflikten käme. Nur daraus würde man lernen.

Jarasch selbst machte bereits Erfahrung mit der versehentlichen Verwendung rassistischer Begriffe. Auf die Frage, was sie als Kind beruflich machen wollte, antwortete Jarasch vor wenigen Monaten „Indianerhäuptling“ und löste eine Kontroverse aus. Es handelt sich ebenfalls um einen Begriff, der für viele Menschen mit Schmerz und Unterdrückung einhergeht.