Kanzlerkandidatin Baerbock startet Wahlkampf in Brandenburg

Michendorf. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock startet am heutigen Tag (10.30 Uhr) in Michendorf (Potsdam-Mittelmark) ihren Bundestagswahlkampf in Brandenburg. Dabei werde die 40-Jährige ein Großflächenplakat enthüllen und die zentralen Wahlkampfbotschaften der Bündnisgrünen vorstellen, teilte der Landesverband mit. Anschließend solle auch die landesweite Plakataktion folgen.

Baerbock ist Spitzenkandidatin der Brandenburger Grünen und tritt zudem als Direktkandidatin im Wahlkreis 61 (Potsdam und Umgebung) unter anderem gegen SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz an.

Baerbock steht in der Kritik, weil sich in ihrem Buch "Jetzt. Wie wir unser Land erneuern" auffallende sprachliche Ähnlichkeiten zu anderen Veröffentlichungen finden. Zudem hatte sie Sonderzahlungen der Partei verspätet an den Bundestag gemeldet. Auch mussten Partei und Kandidatin Angaben in Baerbocks Lebenslauf korrigieren.

© dpa-infocom, dpa:210725-99-525314/2