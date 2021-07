Gewitter tobt über Berlin: Feuerwehr im Ausnahmezustand

Am frühen Abend gewitterte es besonders in Hermsdorf und Frohnau. Die Berliner Feuerwehr rief den Ausnahmezustand aus.

Berlin. Aufgrund des Ausnahmezustands Wetter hat die Berliner Feuerwehr am Sonntagabend drei freiwillige Feuerwehren zur Wachbesetzung in den Dienst gerufen. "Bei der Berliner Feuerwehr sind zwischen 18 und 19 Uhr eine Vielzahl von Anrufen eingegangen, aus denen 100 wetterbedingte Einsätze resultierten", sagte ein Feuerwehrsprecher der Berliner Morgenpost. "Dabei handelte es sich überwiegend um Wasserschäden wie etwa vollgelaufene Keller und um umgestürzte Bäume."

Auch diese beiden wurden vom Starkregen überrascht.

Foto: dpa/Jörg Carstensen

Ein kleiner Teil der Einsätze sei bereits abgearbeitet, der Rest werde nach Prioritäten abgearbeitet. Die Einsätze der Feuerwehr konzentrieren sich weiterhin auf Frohnau und Hermsdorf. Augenzeugen berichten von tiefen Pfützen und kleineren Überschwemmungen auf den Straßen in Tegel.

Vielerorts wurden Straßen überflutet.

Foto: dpa/Jörg Carstensen

Auto- und Motorradfahrer fuhren auf der Heiligenseestraße und der Karolinenstraße im Tegeler Forst zeitweise nur im Schritttempo, da sie die Tiefe der Pfützen nicht einschätzen konnten. Auch in Charlottenburg und Mitte gebe es aktuell einige wenige wetterbedingte Einsätze.

#Unwetter über Berlin

Seit 18 Uhr befindet sich die @Berliner_Fw im sogenannten Ausnahmezustand_Wetter. Es kann zu längeren Wartezeiten bei der 112 kommen. Einsätze werden ab sofort priorisiert abgearbeitet. Hier ein paar Hinweise, die es zu beachten gilt:https://t.co/HYXy4W7tar pic.twitter.com/SrSbsdkCmD — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 25, 2021

Auch andere Berliner Bezirke und Ortsteile waren betroffen. In Karlshorst fiel ein Baum ins Gleis der S-Bahn. Auf der Linie S3 kam es daraufhin zu Zugausfällen und Verspätungen. In Lichtenberg stand das Wasser in den Nebenstraßen. Die Tramlinie 60 war zwischen Müggelseedamm und Altem Wasserwerk wegen einer „Wasserhavarie“ unterbrochen. In einer Grünanlage am Ostbahnhof entwurzelte der Sturm mehrere Bäume.

#S3 Witterungsbedingte Störung im Bereich #Karlshorst.

Umfahrungsmöglichkeiten: Bitte zwischen Ostbahnhof und Friedrichsfelde Ost die Linien S5, S7 und S75

zwischen Friedrichsfelde Ost und Karlshorst die Straßenbahnlinie M17 nutzen.https://t.co/6DzmAfcCTJ https://t.co/IW1LdMawVp — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) July 25, 2021

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den frühen Sonntagabend vor extremen Gewittern in Berlin und Brandenburg gewarnt. In Brandenburg seien voraussichtlich die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Barnim, Dahme-Spreewald, Märkisch-Oderland, Oberhavel, Oder-Spree und Spree-Neiße sowie die Stadt Cottbus betroffen, teilte der DWD mit. Die Warnung wurde bis 20 Uhr verlängert.