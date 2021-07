Gewitter im Berliner Norden: Feuerwehr im Ausnahmezustand

Am frühen Abend gewitterte es besonders in Hermsdorf und Frohnau. Die Berliner Feuerwehr rief den Ausnahmezustand aus.

In Berlin und Brandenburg kann es in den kommenden Tagen weiter gewittern.

Berlin. Aufgrund des Ausnahmezustands Wetter hat die Berliner Feuerwehr am Sonntagabend drei freiwillige Feuerwehren zur Wachbesetzung in den Dienst gerufen. Die Leitstelle der Feuerwehr erreiche am Abend eine Vielzahl von Anrufen wegen des Wetters, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Berliner Morgenpost. Überwiegendes Einsatzgebiet sei aktuell Hermsdorf und Frohnau.

#Unwetter über Berlin

Seit 18 Uhr befindet sich die @Berliner_Fw im sogenannten Ausnahmezustand_Wetter. Es kann zu längeren Wartezeiten bei der 112 kommen. Einsätze werden ab sofort priorisiert abgearbeitet. Hier ein paar Hinweise, die es zu beachten gilt:https://t.co/HYXy4W7tar pic.twitter.com/SrSbsdkCmD — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 25, 2021

Auch andere Berliner Bezirke und Ortsteile waren betroffen. In Karlshorst fiel ein Baum ins Gleis der S-Bahn. Auf der Linie S3 kam es daraufhin zu Zugausfällen und Verspätungen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den frühen Sonntagabend vor extremen Gewittern in Berlin und Brandenburg gewarnt. In Brandenburg seien voraussichtlich die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Barnim, Dahme-Spreewald, Märkisch-Oderland, Oberhavel, Oder-Spree und Spree-Neiße sowie die Stadt Cottbus betroffen, teilte der DWD mit. Die Warnung sei bis 18.30 Uhr gültig.