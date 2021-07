Berlin Thunder unterliegen in Barcelona 16:48

Barcelona. Das Footballteam von Berlin Thunder konnte auch in Spanien nicht gewinnen. Gegen die in der European League of Football (ELF) bisher sieglosen Barcelona Dragons verlor die Mannschaft von Cheftrainer Jag Bal am Samstagabend mit 16:48 (16:21). Für die Katalanen war es im fünften Saisonspiel der erste Sieg. Vor der Partie hatte Bal dem jungen Berliner Bryan Zerbe das Vertrauen geschenkt und ihn als Quarterback auf das Feld geschickt. Berlin Thunder steht mit einem Sieg und vier Niederlagen nun am Tabellenende der Nordgruppe der ELF.

