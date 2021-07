Neue Touren: Berliner erkunden ihre Stadt

Berlin. Stadtführer Arne Krasting (44) startet mit neuen Touren: „Mit Ende des Lockdowns kamen vor allem viele Berlinerinnen und Berliner, die ihre Stadt noch mal neu kennen lernen wollten. Das hatte ich vorher tatsächlich noch nie so erlebt. Daran hat man gemerkt, wie ausgezehrt die Menschen sind und wie sehr man es vermisst hat, etwas in der Gemeinschaft zu erleben. Auch für mich war die erste Stadtführung nach so langer Pause sehr, sehr schön. Das war einfach großartig, sich endlich wieder mit Menschen zu treffen und sich auszutauschen, einfach draußen zu sein, das hat wirklich Spaß gemacht. Und es war schön zu merken, dass man nicht eingerostet ist. Ich habe den Lockdown aber auch genutzt und mein Buch ,Fassadengeflüster’ geschrieben.

Auf viele Nachfragen habe ich dann dazu auch eine Stadtführung entwickelt. Zudem haben wir auch vier neue Fahrradtouren, die es bei uns vorher nicht gab. Vorher haben wir vor allem Bustouren gemacht, wobei immer wieder historische Bilder und Videos eingeblendet wurden. Das machen wir jetzt aber erst mal nicht, sondern gehen stattdessen zu Fuß und zeigen die Bilder per iPad. Das ist coronakonform und kommt auch sehr gut an. Auch in Zukunft wollen wir noch mehr neue Touren entwickeln. Zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit, ein Thema was mich persönlich auch sehr beschäftigt. Aber auch Drehorttourismus und Berlin als Filmstandort finde ich sehr spannend.“

Infos unter: zeit-reisen.de