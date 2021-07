Ägypter Nayel Nassar reitet bei Berliner Turnier zum Sieg

Nayel Nassar in Aktion.

Berlin. Der Ägypter Nayel Nassar hat das Eröffnungsspringen des Fünf-Sterne-Reitturniers in Berlin gewonnen. Der 30 Jahre alte Springreiter setzte sich am Freitag im Sattel von Coronado durch und gewann vor dem Niederländer Leopold van Asten mit Hutch. Für das beste deutsche Ergebnis sorgte Katrin Eckermann aus Sassenberg, die mit Cala Mandia auf Platz sechs ritt. Höhepunkt des Turniers unter dem Funkturm ist am Samstag der Große Preis, der zugleich achte Station der Global Champions Tour ist.

© dpa-infocom, dpa:210723-99-496777/2