Mutmaßlicher Auto-Brandstifter in Haft

Brandenburg/Havel. Die Polizei hat einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen, der in der Nacht zum Sonntag in Brandenburg/Havel ein am Straßenrand geparktes Auto angezündet haben soll. Der 43-Jährige sei nach intensiven Ermittlungen und der Auswertung von Spuren am Tatort identifiziert worden, berichtete die Polizei am Freitag. Ein Richter habe Haftbefehl gegen den 43-Jährigen erlassen, der anschließend in ein Gefängnis gebracht worden sei. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen weiterer Branddelikte.

