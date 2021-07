Haraguchi will bei Union Erstliga-Qualität beweisen

Oberlängenfeld. Genki Haraguchi ist zurück in Berlin. Der neue Mittelfeldmann des 1. FC Union, der von Zweitligist Hannover 96 verpflichtet wurde, spielte von 2014 bis Dezember 2017 bereits für Hertha BSC. Jetzt will er in Köpenick beweisen, dass er die Bundesliga noch draufhat. "Ich will noch mal meine Qualität zeigen. Der Unterschied zwischen der 1. und 2. Liga ist groß. Aber ich habe in der 2. Liga viel gelernt", sagte Haraguchi. "Ich war dort sehr erfolgreich. Ich besitze jetzt mehr Selbstvertrauen als früher. Es ist eine neue Herausforderung."

Dass er eine Hertha-Vergangenheit besitzt, spielt für den 30-jährigen Nationalspieler (61 Einsätze) nur noch eine untergeordnete Rolle. Schließlich habe er seit seinem Abschied in Charlottenburg noch für Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 gespielt. "Ich war Herthaner, aber jetzt bin ich Unioner. Ich bin kein Blauer mehr, ich bin ein Roter", betonte Haraguchi im Trainingscamp in Österreich.

Das Einleben wird Haraguchi dadurch erleichtert, dass seit einem Jahr sein Landsmann Keita Endo das Union-Trikot trägt. Die beiden Asiaten unterstützen sich gegenseitig, auch wenn sie sich im Nationalteam duellieren. "In der Nationalmannschaft spiele ich immer auf der rechten Seite. Dort gibt einen Konkurrenzkampf mit Keita", berichtete Haraguchi. "Meine Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld ist auf der Zehner- oder Achterposition. Ich kann aber auf mehreren Positionen spielen, zum Beispiel als Sechser oder außen."

Aktuell lebt Haraguchi in Berlin noch im Hotel. Er ist auf der Suche nach einem Haus in Köpenick, in das neben seiner Frau auch zwei Labrador-Hunde einziehen sollen. Langfristig kann sich Haraguchi sogar vorstellen, in Deutschland zu bleiben.

