Staatsschutz ermittelt: Angriff auf zwei Männer in Prenzlau

Prenzlau. Mehrere Personen sollen am Donnerstagabend in Prenzlau (Uckermark) zwei Männer attackiert und einen von ihnen verletzt haben. Das teilte die Polizeiinspektion Uckermark am Freitag mit. Den Angaben zufolge handelt es sich bei den Opfern um zwei 26 und 27 Jahre alte Kenianer. Einer von beiden habe einen Faustschlag gegen den Kopf bekommen, sein Begleiter sei mit einem Messer an der Hand verletzt worden.

Nachdem es den beiden Männern gelungen sei zu fliehen, hätten sie die Polizei informiert. Eine anschließende Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei geht von vier männlichen Tätern aus, die einen Hund mit sich führten. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz der Polizeidirektion Ost ermittelt. Die Motive der Angreifer sind noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 03984/350 oder im Internet unter www.polizei.brandenburg.de zu erreichen. Auch jede andere Polizeidienststelle nehme Informationen zu dem Vorfall entgegen.

© dpa-infocom, dpa:210723-99-491650/2