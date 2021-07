Corona: Berlins Sportvereine bangen um ihre Zukunft

Berlin. Die Lage ist nach anderthalb Jahren vielerorts verzweifelt. Vielen Vereinen stehe das Wasser schon bis zum Hals, klagten zahlreiche Vereins- und Verbandsvertreter am Donnerstag beim Sportpolitischen Dialog der SPD-Fraktion. Man dürfe zwar seit Juli wieder in die Hallen, sagte Stefan Kolbe vom Bezirkssportverband Reinickendorf bei der Debatte im Haus des Berliner Kanuverbandes. Aber wie gehe es weiter, wenn in einigen Monaten die vierte Welle komme, fragte der Funktionär den Sportsenator Andreas Geisel (SPD). „Wir brauchen Planungssicherheit, um unseren Sport betreiben zu können“, sagte Kolbe. „Je länger die Unsicherheit dauert, umso schwieriger wird es für die Existenz der Vereine.“

Claudia Zinke, Vizepräsidentin des Landessportbundes (LSB), fasste die Krise in Zahlen. „Wir haben erheblich Mitglieder verloren“, sagte Zinke. Zum Jahreswechsel seien es 33.117 gewesen. Mittlerweile gehe man im LSB von 50.000 Austritten seit Beginn der Pandemie aus. Somit haben die Sportvereine noch 645.000 Mitglieder in Berlin, nach 695.000 vor dem Beginn der Pandemie. „Das tut weh“; sagte Zinke, denn der Sport sei in der Stadt immer gewachsen. Die größten Rückgänge habe es bei den null- bis sechsjährigen Kindern gegeben. Am stärksten gelitten unter den Verbänden habe der Berliner Turn- und Freizeitsportbund und alle anderen Sportarten, die auf Hallen angewiesen seien.

Geisel verspricht Sportvereinen weitere Unterstützung

Geisel versprach den Sportlern weitere Unterstützung des Landes. Er wolle, dass Berlin in „ein, zwei Jahren“ wieder die schillernde Sportmetropole aus der Zeit vor Corona sein werde. „Die Vereine und Verbände sind wirklich gebeutelt, die Einschränkungen waren erheblich“, sagte der Sozialdemokrat. Er sei aber optimistisch, dass wir „die Ausgetretenen recht zügig zurückgewinnen können“. Viele Familien seien finanziell unter Druck gekommen wegen Corona und hätten sich die Beiträge sparen wollen. „Jetzt müssen wir aus den Puschen kommen, Angebote machen und die Zielgruppe genau ansprechen.“

Er riet den Vereinen, sich auch für ein Thema wie E-Sport an den Computern zu öffnen, um auf diesem Wege junge Leute in Vereinsstrukturen zu holen. Gleichzeitig sei es notwendig, in der wachsenden Stadt Flächen für den Sport zu sichern und neu zu erschließen. Bei Hallen sehe er da weniger Probleme, auch weil es mit den neuen Schulen mehr gedeckte Sportflächen geben werde.

Sportvereine nicht glücklich über Gratisangebote in Parks

Dass es dennoch in einigen Vereinen Not mit den Hallen gibt, machte Wolfgang Roth vom Allgemeinen Sportverein Berlin aus Moabit deutlich. Deren Tischtennishalle sei wegen Brandschutzproblemen gesperrt. „In drei Wochen sind die Ferien zu Ende, dann kommen die Kinder und Erwachsenen wieder“, sagte der Leiter der Tischtennis-Abteilung. Die Brisanz werde in der Bezirkspolitik nicht erkannt. Nun bestehe die Gefahr, dass 100 Tischtennisspieler austreten. Geisel versprach, sich zu kümmern.

Wenig erfreut zeigten sich die Vereinsvertreter auch über Gratis-Angebote wie Gymnastik im Park. Das habe dazu geführt, dass Mitglieder gemerkt hätten, dass man auch ohne Beiträge zu zahlen Sport treiben könne, hieß es. Vor allem unter den Läufern sei ohnehin nur eine Minderheit noch in den Vereinen organisiert. Diese Leute nutzten die von den Vereinen angebotenen Lauf-Veranstaltungen als „Erlebnis“. Diese Einnahmen fehlten den Vereinen jetzt, weil solche Events wegen Corona verboten waren. Insgesamt beklagten die Funktionäre die fehlende Lobby des Sports. Die Staatsoper werde für Hunderte Millionen Euro saniert, der Jahn-Sportpark aber nicht. Geisel selbst bezeichnete das als „großes Ärgernis“, aber in der Koalition habe es für dieses Projekt keine Mehrheit gegeben.

Wolfgang Grothaus, der Präsident des Berliner Kanuverbandes, beklagte wie andere Redner auch die Bürokratie und die Kurzsichtigkeit der Politik. So habe der Bezirk 14 Tage vor den Deutschen Meisterschaften den Steg am Leistungszentrum am Tegeler See gesperrt. In der Corona-Pandemie hätten Paddler ihre Bootshäuser nicht betreten dürfen, aber kommerzielle Verleiher hätten Boote ausgeben dürfen. Die Abrechnungen für die Zuschüsse aus dem Sport-Rettungsschirm seien zu kompliziert. Sein Verband solle nun die Abrechnung für 7000 Euro nacharbeiten, die vor allem für Corona-Tests der Kader-Athleten ausgegeben worden seien. LSB-Vize Zinke bestätigte den Befund: „Ehrenamtliche wollen nicht mit so einem Zeug zugepestet werden, sonst verlieren sie die Lust.“