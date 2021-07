Weitere 24 000 Schnelltests für Berlins Ehrenamtliche

Berlin. Der Senat stellt weitere 24 000 Corona-Schnelltests für Berlinerinnen und Berliner zur Verfügung, die sich ehrenamtlich engagieren. Das teilte die Senatskanzlei am Freitag mit. Ein Kontingent in gleicher Größe für gemeinwohlorientierte Organisationen und Initiativen hatte es Ende Mai bereits gegeben. Nun sollen die Bezirke, in denen die Tests bereits vergriffen waren, die Möglichkeit bekommen, ihren Bestand aufzustocken.

Die Ausgabe der Corona-Schnelltests übernehmen die zwölf Koordinierungsstellen für Engagement rund um die Corona-Pandemie, die es in allen Bezirken gibt. Für die Verteilung der Schnelltests an die Koordinierungsstellen ist den Angaben zufolge der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin zuständig. Eine Liste der Ausgabestellen ist im Internet unter www.berlin.de/buergeraktiv/informieren/corona-hilfe/koordinierungsstellen abrufbar.

"Auch in der Corona-Krise haben freiwillig Engagierte Großes geleistet. Zahlreiche Organisationen haben ihre Arbeit an die Krisensituation angepasst", sagte Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement, Sawsan Chebli. "Insbesondere kleinere Initiativen, die nicht die Möglichkeit haben, Schnelltests aus eigenen Mitteln zu beschaffen, möchten wir unterstützen."

