Berlin. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Radfahrerin am Mittwochabend schwer verletzt worden. Die Frau sei auf der Sachtlebenstraße im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf vom Radweg auf die Straße gefahren, um links abzubiegen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau schwer Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

