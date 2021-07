Corona-Inzidenz innerhalb einer Woche fast verdoppelt

Berlin. Die Inzidenz geht in der Hauptstadt weiter nach oben: Laut den aktuellsten Daten des Robert Koch-Instituts von Donnerstagmorgen haben sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 22,6 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Innerhalb einer Woche hat sich der Wert damit nahezu verdoppelt. Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 21,8. Die entsprechende Corona-Ampel des Berliner Senats war damit wieder auf gelb gesprungen.

Unklar blieb am Donnerstag zunächst die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Weitere Todesfälle hat es laut RKI aber nicht gegeben. Insgesamt starben bislang 3576 Infizierte an oder mit dem Virus.

