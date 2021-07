„And the winner is...“: Friedrichshain

Berlin. Nein, sagt Michael Schmitt, darüber, ob er sich von den bevorstehenden Einnahmen nun mal persönlich etwas gönnen werde, darüber habe er bislang eigentlich nicht nachgedacht. Am Montag wurde das von ihm im Friedrichshainer Sitz an der Simon-Dach-Straße verlegte „Micro-Macro: Crime City“ zum „Spiel des Jahres“ gekürt. Statt von neuen Anschaffungen und Weltreisen zu träumen, muss der 50-Jährige Schmitt jetzt zügig Vorbereitungen für den zu erwartenden Nachfrage-Boom treffen.

200.000 bis 300.000 Stück gingen üblicherweise zusätzlich weg, wenn ein Spiel die renommierte Auszeichnung erhalte. „Ich bin momentan damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass wir lieferfähig bleiben“, sagt Schmitt, dessen Herkunft aus Baden-Württemberg, genauer: der Nähe von Heidelberg, unüberhörbar ist.

Spiel des Jahres: Diskussionen über Motiv und Tathergang und „knisternde Spannung“

In ihrer Begründung schreibt die Jury, „Micro-Macro“ sorge für „knisternde Spannung“, löse unter den Spielern rege Diskussionen über Motiv und Tathergang aus und komme mit „augenzwinkernden und detailverliebten Zeichnungen“ daher.

Das etwa 25 Euro teure Spiel für ein bis vier Spieler ab acht Jahren besteht aus einem großen Faltplan und einem Satz Karten. Sie liefern 16 Kriminalfälle, die es zu lösen gilt. Mittelpunkt ist der Plan. Ein „Riesen-Wimmelbild“ nennt ihn Schmitt. Die Vorbild gebende Reihe Bilderbücher voll Alltagsszenen, in denen Menschen, Tiere, Autos, Gebäude und Maschinen dicht an dicht abgebildet waren und alle irgendwie miteinander zu tun hatten, startete Zeichner Alfons „Ali“ Mitgutsch 1968. Wer in der Bundesrepublik danach Kindergarten oder Grundschule besuchte, kam am hypnotischen Durcheinander, in dem man versank wie in einer Filmvorführung, nicht vorbei.

Die drei Illustratoren des in Schmitts Verlag „Edition Spielwiese“ veröffentlichten Spiels knüpften daran an. Aus ihren Wimmelbildern aber müssen die Spieler nun Opfer, Tatort und Motiv zusammen fügen.

Ursprünglich: Streitschlichter, der gegen Rechtsextremismus schulte

Seit der deutschen Veröffentlichung im vergangenen Oktober hat es Schmitt zu 32 internationalen Versionen gebracht. Es ist das 18. Spiel seines Verlags. Nach Berlin zog der inzwischen verheiratete Vater zweier Kinder für das Sozialwissenschaftsstudium. Danach arbeitete er in der Jugendförderung. In Potsdam bildete er Mediatoren und Streitschlichter aus, die in Brandenburg Rechtsextremismus entgegenwirken sollten.

„Es kam das Vaterschaftsjahr und als es vorbei war, überlegte ich: Will ich zurück in den Beruf oder will ich mein Hobby, zu spielen, zu meinem Beruf machen?“, sagt Schmitt. Bald stand er in einem angemieteten Lokalraum an der Kopernikusstraße in Friedrichshain, malerte die Wände und lauschte den Radioübertragungen der Fußball-WM, des Sommermärchens, und richtete den Laden zu einem Spiele-Café her. Die „Spielwiese“ eröffnete 2006: „Ich wollte einen Ort schaffen, wo man hineinkommt und dann ist da jemand, der einem ein Spiel empfiehlt“, sagt Schmitt.

Wunderlicher Neuzugang in der Berliner Gastroszene mit dem Lokal „Spielewiese“

Die Medien stürzten sich auf diesen wunderlichen Neuzugang in der Berliner Gastroszene, internationale Stadtführer nahmen ihn auf. Spielefans gründeten einen Stammtisch, an dem viele Erfinder Platz nahmen. „2017 überreichten sie mir ein Plakat. Darauf: die Titel von 50 Spielen, die an diesem Tisch erdacht und später veröffentlicht wurden“, erinnert sich Schmitt. Sie übrigens verdienten in Deutschland an jedem abgesetzten Spiel vier bis acht Prozent, im Durchschnitt 50 Cent.

2019 verkaufte er das Lokal und startete die „Edition Spielwiese“. „Anfangs war die Stück-Summe der veröffentlichen Spiele insgesamt fünfstellig. Jetzt lassen wir siebenstellig produzieren.“ Die gesamte Branche habe 2020 um 40 Prozent zugelegt, sagt Schmitt. „Die Leute konnten nicht hinaus, da haben sie ihre Spiele herausgeholt oder neue erworben.“ Gerade in Berlin sei die Spiele-Community stark und gut organisiert. Allein auf einer Internet-Plattform seien hier 4000 Menschen miteinander verbunden. „Man kann sich jeden Abend irgendwo in der Stadt zum Spielen verabreden.“

Spielen ist auch Musizieren und Fitnesstraining

Der Wunsch zu spielen verfolge die Menschen. Mal mehr, mal weniger, mal als Hobbymusiker, mal als Freizeitsportler, der beim Joggen gewissermaßen gegen sich selbst antritt. Spielen, sagt Verleger Schmitt, gehöre zum Leben.