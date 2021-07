Grünes Licht: Viktoria zur Premiere im Jahn-Sportpark

Berlin. Der FC Viktoria Berlin kann seine Premiere in der 3. Fußball-Liga im Jahn-Sportpark austragen. Der Aufsteiger bekam am Mittwoch Grünes Licht vom Spielausschuss des Deutschen Fußball-Bundes, teilte der Club mit.

Damit kann die Partie des 1. Spieltages am Sonntag (13.00 Uhr) gegen Viktoria Köln im Stadion an der Cantianstraße stattfinden. 1800 Fans sind für die Partie zugelassen. Viktoria hat nach eigenen Angaben bisher mehr als 500 Tickets verkauft. Der Club will bei den zuständigen Behörden einen Ausnahmeantrag stellen, um die Zuschauer-Zahl für das erste Heimspiel erhöhen zu dürfen.

Es gelten Maskenpflicht und Abstandsregel. Nur auf dem Sitzplatz kann der medizinische Mundschutz abgenommen werden, heißt es in der Erklärung des FC Viktoria. Alle Besucher benötigen einen negativen Corona-Test oder einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder eine Genesung von Covid-19.

