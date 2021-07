Berlin zeigt sich zum CSD in den Farben des Regenbogens

Am Sonnabend findet der Christopher Street Day statt. Auch Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) will teilnehmen.

An diesem Sonnabend findet in Berlin der Christopher Street Day (CSD) statt (Archivbild).

Berlin. Fast überall in der Stadt sind sie mittlerweile zu sehen: die Regenbogenfarben, Symbol der Vielfalt der schwulen, lesbischen, bi- und transsexuellen Menschen. Anlässlich der diesjährigen Berliner Pride Week hisste am Mittwoch auch Dirk Behrendt (Grüne), Senator für Justiz und Antidiskriminierung, die Regenbogenflagge vor seinem Dienstgebäude in Schöneberg. „Wir sind in den vergangenen Jahren gut vorangekommen und wollen dem Ruf Berlins als Regenbogenhauptstadt auch weiterhin gerecht werden“, sagte der Politiker.

An diesem Sonnabend findet in Berlin der alljährliche Christopher Street Day (CSD) statt. Zur Demonstration für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen werden mehr als 20.000 Teilnehmer erwartet. Das Motto lautet: „Save our community – save your pride“ („Rette unsere Community – rette deinen Stolz“).

Der Pride ist in diesem Jahr als reiner Fußmarsch geplant. Start ist ab 12 Uhr auf der Leipziger Straße zwischen Charlotten- und Axel-Springer Straße. Um 13 Uhr geht es weiter Richtung Potsdamer Platz, vorbei am Bundesrat, an Brandenburger Tor und Siegessäule bis zur Urania.

Christopher Street Day in Berlin 2021: Keine Abschlussveranstaltung geplant

Eine Abschlusskundgebung soll es in diesem Jahr jedoch nicht geben. Während der gesamten Veranstaltung gelten Maskenpflicht und die Einhaltung der Abstandsregelungen. Für den Protestumzug wird die Polizei zahlreiche Straßen im Umfeld sperren. Dazu gehören Abschnitte der Motz-, Eisenacher, Fugger- und Welserstraße.

Auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen am CSD teilnehmen – mit Stationsschildern, auf denen sie die Haltestellennamen geändert haben. So wird aus Wuhlethal nun Schwulethal oder aus Hohenschönhausen Homoschönhausen. Auf der Linie U2 wird ein ganzer Zug mit den Regenbogenfarben beklebt.