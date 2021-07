Wetter in Berlin: Zum Wochenende steigen die Temperaturen

Die Wolken hängen noch am Himmel, aber es wird wieder warm. Am Sonnabend steigen die Temperaturen laut Wetterdienst auf bis zu 31 Grad.

Ein Radler fährt bei Sonnenaufgang am Wasserstrahl einer Beregnungsanlage an der Schweizer Botschaft vorbei.

Berlin/Potsdam. Je näher das Wochenende rückt, desto besser wird das Wetter in Berlin und Brandenburg. Der Mittwoch starte meist heiter, jedoch hängen gebietsweise einige Wolken am Himmel, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mit. Nur vereinzelt komme es zu leichtem Regen, die meisten Teile Berlins und Brandenburgs bleiben den DWD-Meteorologen zufolge bei Temperaturen bis 25 Grad und trocken.

Am Donnerstag lockere sich der Himmel nach einem Wechsel von Wolken und heiteren Abschnitten erst am Abend auf. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad. Gleiche Aussichten auch für Freitag: Zunächst ein Sonne-Wolken-Mix, dann ein nahezu wolkenloser Himmel am Abend. Bei Temperaturen bis zu 27 Grad bleibe es trocken. Am Sonnabend dann ebenfalls trocken und bis zu 31 Grad in Berlin und Brandenburg.

Wetter in Berlin und Brandenburg - die Aussichten im Detail:

Mittwoch: Am Vormittag vom Spreewald bis in die Elbe-Elster-Niederung sonnig, ansonsten stark bewölkt bis bedeckt. Heute Mittag und Nachmittag wenige Wolkenlücken. Trocken. Temperaturanstieg auf 22 bis 25 Grad. Schwacher, vorübergehend mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Donnerstag wolkig, teils stark bewölkt. Niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 15 bis 11 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

Am Vormittag vom Spreewald bis in die Elbe-Elster-Niederung sonnig, ansonsten stark bewölkt bis bedeckt. Heute Mittag und Nachmittag wenige Wolkenlücken. Trocken. Temperaturanstieg auf 22 bis 25 Grad. Schwacher, vorübergehend mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Donnerstag wolkig, teils stark bewölkt. Niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 15 bis 11 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen. Donnerstag: Wechsel von Wolken und zeitweise heiteren Abschnitten. Am Abend größere Auflockerungen. Trocken. Erwärmung auf 23 bis 26 Grad. Schwacher West- bis Nordwestwind. In der Nacht zum Freitag wolkig, teils gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 16 und 12 Grad. Schwachwindig.

Wechsel von Wolken und zeitweise heiteren Abschnitten. Am Abend größere Auflockerungen. Trocken. Erwärmung auf 23 bis 26 Grad. Schwacher West- bis Nordwestwind. In der Nacht zum Freitag wolkig, teils gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 16 und 12 Grad. Schwachwindig. Freitag: heiter bis wolkig. Trocken. Höchstwerte zwischen 23 und 27 Grad. Schwacher Wind aus West bis Nord. In der Nacht zum Sonnabend gering bewölkt oder klar. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf 16 bis 11 Grad. Schwacher Wind um Ost.

heiter bis wolkig. Trocken. Höchstwerte zwischen 23 und 27 Grad. Schwacher Wind aus West bis Nord. In der Nacht zum Sonnabend gering bewölkt oder klar. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf 16 bis 11 Grad. Schwacher Wind um Ost. Sonnabend: heiter und trocken. Temperaturanstieg auf 27 bis 31 Grad. Schwacher, ab und zu mäßiger Ostwind. In der Nacht zum Sonntag von Südwesten her Bewölkungsverdichtung und einzelne Schauer. Tiefsttemperatur 19 bis 16 Grad. Schwacher Wind aus Ost bis Südost.

Ausflugstipps für Berlin und Brandenburg: