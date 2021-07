Ein Soldat meldet Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Beisein von Eberhard Zorn, Generalinspekteur, und Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, bei einem Gelöbnis anlässlich des Gedenkens an die Ermordeten des Widerstands gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft.