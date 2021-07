Betrunkener Autofahrer mit fast vier Promille gestoppt

Peitz. Mit fast vier Promille Alkohol im Atem ist ein 48 Jahre alter Autofahrer gestoppt worden. Ein 59-Jähriger habe den Mann zuvor noch daran hindern wollen, von einem Firmengelände in Peitz (Landkreis Spree-Neiße) zu fahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Jedoch habe er zur Seite springen müssen, um nicht angefahren zu werden. Wenig später sei der Betrunkene durch die Polizei gestoppt worden. Der Atemalkoholtest ergab 3,79 Promille. Nach dem Vorfall vom Montagnachmittag werde nun wegen Alkohol am Steuer, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahrens ohne Führerschein gegen ihn ermittelt. Für viele Menschen kann ein Blutalkoholwert von mehr als 3,5 Promille lebensgefährlich sein.

