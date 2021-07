Spanier für Füchse Berlin: Morros kommt an die Spree

Berlin. Der spanische Europameister Viran Morros spielt in der kommenden Saison in der Handball-Bundesliga für die Füchse Berlin. Der Club aus der Hauptstadt gab die Verpflichtung am Montag bekannt. Morros wechselt von Paris Saint-Germain an die Spree. "Zum jetzigen Zeitpunkt einen solch großartigen Spieler noch verpflichten zu können, ist für die Füchse Berlin etwas ganz Besonderes", sagte Manager Bob Hanning.

Der 37 Jahre alte Morros gewann mit Spanien 2013 den WM-Titel, 2018 und 2020 wurde er Europameister. Hinzu kommen unter anderem 14 Meistertitel in Spanien und Frankreich für den Rückraumspieler. Bei den Olympischen Spielen trifft Morros mit Spanien in der Vorrunde unter anderem auf die deutsche Nationalmannschaft.

