Berlin Thunder gegen Wroclaw ohne Chance

Berlin. Erneut ohne Erfolg blieb das Footballteam von der Berlin Thunder in der European League of Football (ELF). Die Mannschaft von Cheftrainer Jag Bal unterlag am Sonntag den Wroclaw Panthers deutlich mit 26:45 (6:25) und kassierte die zweite Niederlage in Folge. Auch der Umzug in den Jahn-Sportpark und der Besuch von Ex-NFL-Profi Björn Werner und ELF-Commissioner Patrick Esume halfen den Berlinern nicht, den zweiten Heimsieg zu sichern.

Schnell lag Thunder mit 0:13 zurück, konnte dann durch Joc Crawford auf 6:13 verkürzen. Doch die Sieg-Hoffnung verflog schnell. Wieder einmal sorgten ein nicht-vorhandenes Kick-Spiel sowie Strafen dafür, dass Thunder den Anschluss verlor. Wroclaw war von Beginn an konsequenter und variabler. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit sorgte Jaroslaw Lewszky für die Entscheidung, als er den Kick-Off bis in die Berliner Endzone retournierte.

Joc Crawford mit zwei weiteren Touchdown sowie Seantarius Jones mit einem sehenswerten Ausflug in die Endzone gelang es zwar, das Ergebnis etwas zu korrigieren. Eine Wende konnten sie aber nicht mehr herbeiführen. Vor allem Spielmacher Calvin Stitt zeigte Schwächen, war zu sehr auf Seantarius Jones als Anspielstation fixiert.

Der Gegner aus Polen war der erwartet unbequeme Gegner. Immer wieder fand Panther-Spielmacher Lukas O’Connor einen Passempfänger. Zudem hatte er mit Phileas Pasqualini einen Ballträger, um das Spiel in der Offense variabel zu gestalten.

