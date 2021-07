Radfahrer stoßen zusammen: 39-Jähriger schwer verletzt

Berlin. Ein Radfahrer ist in Berlin-Marzahn mit einem anderen Radler zusammengestoßen und hat sich dabei am Kopf schwer verletzt. Der 39-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu dem Zusammenstoß am Samstagmittag auf dem Radweg der Lea-Grundig-Straße, als der Mann in einer Kurve auf einen 21-Jährigen traf, der entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war. Beide Radler stürzten. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

