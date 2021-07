Mann in Mitte durch Messerstich lebensgefährlich verletzt

Berlin. Durch einen Messerstich in den Oberkörper ist ein 31-Jähriger in Berlin-Mitte lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge war er Samstagnachmittag auf der Weddingstraße mit einem 27-Jährigen in Streit geraten, aus dessen Auto laute Musik kam. Die Auseinandersetzung der Männer eskalierte, es kam zu Tätlichkeiten. Plötzlich habe sich der 31-Jährige an den Oberkörper gegriffen und sei in eine Bar-Gaststätte getaumelt, die sich dort befand, hieß es. Deren Gäste bemerkten die Verletzungen und alarmierten den Rettungsdienst. Der 27-Jährige flüchtete mit dem Auto, stellte sich aber später der Polizei. Er wurde festgenommen, musste aber wegen einer Schnittwunde an der Hand zunächst ambulant behandelt werden.

